La serie sobre Mike Tyson ya tiene su primer adelanto

Puede que conozcas la historia deportiva de Mike Tyson y algunos de sus escándalos o excentricidades, pero esta serie tiene algo más para mostrar. Del creador y guionista Steven Rogers, el equipo detrás de Yo, Tonya y la showrunner Karin Gist, llega MIKE, una producción original de Hulu con estreno para el 25 de agosto de 2022. En Latinoamérica podría llegar por Star+.

El actor y ex-velocista de pistas estadounidense Trevante Rhodes (Moonlight, 2016, Bird Box: a ciegas, 2018), será quien interprete al exboxeador Michael Gerard «Mike» Tyson, también conocido como Malik Abdul Aziz.

El 8 de junio, Hulu lanzó el teaser de la serie biográfica “no autorizada y sin límites” de esta gran figura del boxeo. El video que inicia con la imagen de un hombre de espaldas en una especie de camerino para luego verlo de frente y la ruda imagen del mismo hombre mientras se mira en el espejo rodeado de luces, con una voz en off que dice lo siguiente: “Me llaman salvaje, ¿ese soy yo? Sí...No”.

Luego con una música de fondo algo inspiradora nos desvela otras imágenes de lo que podría haber sido el diario de su vida personal y profesional; mientras finaliza con la impactante toma de un llamativo guantazo.

Su sinopsis oficial detalla que “la serie limitada de 8 episodios explora los tumultuosos altibajos de la carrera de boxeo y la vida personal de Tyson, desde ser un atleta mundial querido hasta un paria y viceversa. Aunque se enfoque en él, la ficción también examina la clase en Estados Unidos, la fama y el poder de los medios, la misoginia, la división de la riqueza, la promesa del sueño americano y, en última instancia, nuestro propio papel en la configuración de su historia”.

Otra de las figuras que acompañan a Trevante en esta ficción es Harvey Keitel (Perros de calle, 1992), tomando el papel de su entrenador y mentor Cus D’Amato. Junto a ellos veremos a Laura Harrier (Hollywood), quien personificará a la actriz Robin Givens, primera mujer de la estrella.

Por otro lado, Russell Hornsby (El odio que das, 2018) será el promotor Don King y Li Eubanks (If Not Now, When?, 2019) dará vida a Desiree Washington, la modelo por cuya violación la estrella del boxeo obtuvo una condena en 1992. Cabe traer a colación que sobre Mike Tyson ya se ha hecho una primera biopic a mediados de los años noventa, en este caso en forma de tv-Movie para HBO.

Mirá los avances de la serie de Mike Tyson

Fuente: Infobae