Coldplay: la increíble cifra que le quedará al club de River

El fenómeno Coldplay no para. La banda británica, liderada por Chris Martin, agotó recientemente su décimo show en la Argentina y en River se celebra como los goles del equipo de Marcelo Gallardo. Es que los diez recitales le dejarán al club de Núñez un ingreso importante para su tesorería: a la institución le quedarán 5 millones de dólares.

Por cada recital, River percibirá 500 mil dólares, lo que le permitirá darle más aire a sus finanzas, las cuales venían golpeadas en el último tiempo pero que se acomodaron tras la gran cantidad de sponsors que llegaron entre fin del año pasado y comienzos de este 2022.

La cifra que recibirá River por cada show duplica el promedio histórico de lo que venía cobrando de alquiler del estadio por cada presentación de una banda musical. Y además sumará 1,5 millones de dólares más por las dos funciones de Harry Styles y la de los Guns N' Roses, que también estarán en la Argentina cerca de fin de año.

El extenso parate que generará el Mundial de Qatar fue muy bien aprovechado por la dirigencia de River, que ya había planificado el calendario de recitales el año pasado. Sin actividad en el estadio desde la tercera semana de octubre, se armó todo para que no hubiera conciertos cerca de algún partido. Así, Coldplay tocará el 25, 26, 28 y 29 de octubre y el 1, 2, 4, 5, 7 y 8 de noviembre; el ex líder de One Direction, el 3 y 4 de diciembre; y los Guns, el 30 de septiembre. Este último es el único que puede incomodar dado que si bien ese fin de semana River juega como visitante ante Argentinos, cinco días después lo hará como local en la fecha (la 23) de la Liga Profesional que habrá entre semana en la que el equipo del Muñeco jugará ante Estudiantes.

Ante esta situación, de todos modos, no hay preocupación por cómo quedará el campo de juego luego de que aproximadamente 800.000 personas vayan al estadio para ver los recitales, dado que la dirigencia de River ya estableció las marcas y modelos del protector que las productoras deberán importar para cubrir el campo de juego y así evitar cualquier tipo de daño. En ese sentido, el sistema de calefaccionado y aireado del césped híbrido está preparado para no sufrir contratiempos, siempre y cuando se le ponga la cobertura adecuada.

Récord de ventas

Con más de 600 mil entradas vendidas y habiendo agotado todas las localidades para los diez encuentros el fenómeno Coldplay superó el récord que ostentaba Roger Waters con nueve presentaciones en el Monumental en el 2012.

De esta manera, los cinco millones de dólares que dejarán en Núñez, más el millón y medio por los dos Harry Styles y el de los Guns N’Roses, lo que redondean un total de 6,5 millones de la moneda estadounidense, representan una inyección de aire fresco a la tesorería y se suman a los importantes ingresos del presupuesto anual del club, como la venta de jugadores, el expendio de entradas y abonos para los partidos, la cuota social, los sponsors, los premios por la Libertadores y los derechos de televisación.

