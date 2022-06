Jujuy: faltan insumos para producir azúcar y cítricos

Tal cual lo venía avizorando la Unión Industrial de Jujuy (UIJ), por la escasez de gasoil, ya están faltando insumos para la producción de azúcar y de cítricos.

Federico Gatti, presidente de la UIJ y administrador general de la empresa Ledesma, señaló que hay demoras en provisión de insumos que necesita la industria del NOA, que vienen del centro del país o intrarregional.

Puso de relieve que, particularmente, los transportistas llegan a tener demoras de hasta doce horas para poder cargar combustible, por ende, esta situación incide negativamente en la producción y el abastecimiento de los productos.

El empresario remarcó que se ve bastante afectado el desarrollo normal de la cosecha de caña de azúcar, que está comenzando, como la de cítricos del norte, que se encuentra en su período más crítico. Asimismo, dijo que hay mucho temor por parte de los productores y los ingenios, porque ven que el abastecimiento no es lo suficientemente fluido y ya se están planteando algunos frentes de cosecha con demoras o con paradas improductivas, porque no llega a tiempo el abastecimiento de gasoil. Gatti apuntó que se está dando el período más crítico de la cosecha de limón y de naranja que exporta el país y que al presentar demora, también implica mayores costos.

Economía en negro

Si bien se espera que para el mes de julio lleguen al país barcos de gasoil para afrontar el faltante, desde la UIJ entienden que es muy tarde y que otro de los problemas es que ya existe una especie de "mercado blue de gasoil" con un precio que no es de surtidor, "con lo cual se genera una economía en negro".

"Esperemos que en el transcurso de este mes y julio se vaya solucionando, porque el norte tiene cultivos de temporada, los cítricos y la caña de azúcar, cultivos que hay que cosecharlos en tiempo y forma", sostuvo Gatti.

En este marco, el titular de la UIJ señaló que dicho escenario irremediablemente se iba a dar y que el Gobierno nacional al no haber escuchado las alertas que hicieron los gobiernos provinciales como las cámaras empresariales sobre el gasoil, ahora se notan faltantes y un atraso importante en el abastecimiento de insumos. "Ya se va a empezar a notar también que puedan faltar en góndolas algunos de los productos que se generan en el norte y que si no se pueden producir, no se pueden despachar", resaltó.

Fuente: El Tribuno ( Jujuy)