La emoción de Valeria Mazza tras el alta de su hijo Tiziano

Tiziano Gravier fue dado de alta esta tarde luego de ser operado por la fractura de mandíbula que sufrió el fin de semana cuando fue agradedido por dos hombres a la salida de un boliche en Rosario. La noticia fue comunicada a los medios por su mamá, Valeria Mazza, quien se mostró aliviada por la evolución favorable del joven.

“Iba a salir a las 18, pero no pasó una buena noche y dejamos que siga durmiendo. De a poco fue mejorado. Ahora lo voy a ir a buscar y va a seguir la recuperación en casa”, contó la modelo en diálogo con la prensa en la puerta del Hospital Austral.

Por el momento, el joven seguirá tomando la misma medicación y el próximo lunes visitará al cirujano que estuvo a cargo de la intervención para un chequeo. “Además de las placas de titanio, tiene unos tornillos, que deben controlar”, remarcó la top model.

Y agregó: “Me siento más aliviada por la operación. No veo la hora de que los seis estemos en casa. Necesito unos cuantos días de nido, de calor y familia”.

Mazza aseguró que no está enojada ni busca “venganza”, pero dijo que le gustaría que la Justicia actúe pronto y que este caso sirva como un ejemplo para decir “basta”. “Fue una trompada para toda la sociedad. No puede ser que no salgamos tranquilos a la calle, que los chicos no puedan salir a divertirse”.

“Como mamá, quisiera que quede un precedente de que este tipo de actos tienen consecuencia”, analizó. Y se preguntó: “¿Tenemos que enterrar a nuestros hijos para que se den cuenta de que esto no puede pasar más?”.

Detuvieron a dos hombres acusados del ataque a Tiziano Gravier





Dos hombres de 26 y 27 años, señalados por la agresión a Tiziano Gravier, se entregaron a la Justicia y quedaron detenidos, indicaron fuentes judiciales.

Los presuntos responsables del ataque en el que le rompieron la mandíbula al hijo de Valeria Mazza, se presentaron en el Centro de Justicia Penal. Fue luego de una serie de medidas en la localidad de Funes ejecutadas por la brigada operativa de la Agencia de Inteligencia Criminal de la Policía de Santa Fe.Los detenidos, de 26 y 27 años, quedaron a disposición del fiscal de Flagrancia Rodrigo Santana y serán indagados el viernes a la mañana, agregaron las fuentes. A ambos se les imputa el delito de lesiones dolosas graves, una figura que prevé de uno a seis años de prisión.Los acusados se encuentran alojados en la sede de la Policía de Inteligencia hasta la audiencia. En los allanamientos en Funes, sobre todo en la calle Calvo al 1500, la policía secuestró elementos de importancia para la causa.

Fuente: TN