De cada $100 producidos por el agro $61,50 van al Estado

La participación del Estado en la renta agrícola llegó al 61,5% este mes, para el promedio de los cultivos de soja, maíz, trigo y girasol.

Esto quiere decir que por cada $100 de renta que genera una hectárea promedio, $61,50 se va en impuestos, sean nacionales, provinciales o municipales, de acuerdo con un informe elaborado por la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina (FADA).

Ese trabajo reveló, además, que mientras que el promedio ponderado de cultivos a nivel nacional es de 61,5%, la participación del Estado en soja es del 68,4%, maíz 53,9%, trigo 50,4% y girasol 44,8%.

Sin embargo, FADA aclaró que la participación del Fisco en las ganancias del agro fue en junio 3,4% más baja que en marzo, a raíz de la suba de precios y de los rendimientos, ya que en el tercer mes del año se esperaban mayores impactos por la sequía de los que finalmente se registraron. Así, los dos factores hacen crecer la renta agrícola y la participación de los impuestos baja, en este caso del 64,9% al 61,5%.

No obstante, la entidad explicó que si bien baja la participación porcentual de impuestos en la renta, la cantidad de impuestos en pesos que pagó una hectárea promedio entre marzo y junio se incrementó.

En el caso de soja, los impuestos nacionales que paga una hectárea pasan de $74.250 a $89.986, en maíz de $45.316 a $54.480, en trigo de $26.209 a $38.069 y en girasol de $22.306 a $42.693.

Récord de la soja

La cotización de la soja en el mercado de Chicago superó ayer los US$ 653, lo que representa un nuevo récord histórico. El dato es una muy buena noticia para la Argentina, uno de los principales jugadores mundiales en el negocio sojero. Por cuarta jornada consecutiva el precio de este commoditie operó en alza.

Ayer creció casi US$14 y alcanzó los US$ 653,20, con lo que rompió la marca histórica de US$ 651 del 4 de septiembre de 2012. Desde que comenzó este año, el valor de la soja subió 31%, según surge de los datos del sitio Agrofy.

Analistas indicaron que las subas se fundamentan en la expectativa de los operadores en ver desde hoy un nuevo ajuste de las existencias finales estadounidenses 2021/2022 en el informe mensual del USDA.

Las ventas 2022/2023 fueron relevadas en 595.300 toneladas, por encima de las 284.000 de la semana pasada y dentro del rango esperado por los privados, de entre 200.000 y 700.000 toneladas. La suba en los precios puede ser un incentivo para que los productores vendan el existen de soja actual, calculado en unos US$9.000 millones de exportaciones. El productor solamente recibe 32% del precio lleno debido a las retenciones -del 33%- y la brecha cambiaria. El principal complejo exportador en el último año fue el sojero, que alcanzó en total despachos al exterior por US$23.719 millones, y superó en 62% la marca del 2020.

El complejo soja por sí solo representó el 30% de las exportaciones argentinas en 2021, incrementando su participación respecto de 2020 (27%) y alcanzando su mayor proporción desde el 2016 (33%). La harina de soja (principal producto de exportación) aportaría US$ 12.400 millones; el aceite de soja, US$ 8.200 millones; el poroto, US$ 1.700 millones; y el biodiésel, US$ 1.700 millones.

Fuente: El Tribuno (Salta)