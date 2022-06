La foto “paranormal” de Maradona en Wembley

Sara Aribó es la fotógrafa que tomó la imagen “paranormal” de Diego Maradona en una tribuna del estadio de Wembley durante la Finalísima en la que la Selección argentina se coronó ante Italia. No lo pensó, no lo buscó, no lo programó. ¡Ni siquiera se dio cuenta! Ella solo estaba allí para cumplir su sueño de retratar a Lionel Messi, de quien es fanática.

Sara es española, tiene 30 años y reside en Barcelona, la cuna del mejor fútbol del mundo durante los 20 años en que Lionel Messi jugó allí antes de irse al PSG. Nadie que haya caminado esas tierras en esas dos décadas pudo quedar al margen del magnetismo, en el peor de los casos, o del fanatismo, en el mejor. Sara (@aribo.photo) creció al son de las gambetas, los goles, las gestas y los títulos del rosarino, y se volvió una admiradora.

No pudo, sin embargo, lograr acreditarse como fotógrafa en el Camp Nou sino hasta agosto de 2021 y entonces ocurrió el impacto mundial: Messi dejó el Barcelona para irse al PSG, la ciudad se quedó sin ídolo y Sara con el sueño trunco de fotografiarlo in situ. Pero supo esperar y la oportunidad se le dio nada menos que en el estadio de Wembley, cuando la UEFA aprobó su solicitud de acreditación para la Finalisima entre Argentina e Italia, donde le ocurriría lo inesperado.

Sara Aribó

Sara viajó de Barcelona a Londres para, por fin, retratar a Messi. Tomó muchísimas fotos, pero una impactó al mundo cuando ella la publicó en sus redes a partir de una imagen protagónica pero desenfocada de “La Pulga” y en el fondo una chica parada y con los brazos en alto que se diferenciaba de los otros cientos que a su alrededor estaban sentados. “Me gustaría encontrarla ¿Lo hacemos?”, le propuso a sus seguidores.

La imagen comenzó a correr con interesante feedback entre los usuarios, pero uno de ellos vio lo que la mismísa autora de la foto no y desató la euforia: la ilusión de un Diego Maradona sentado en la tribuna del estadio de Wembley mientras la Selección argentina se coronaba campeón. “No voy a decir lo que veo. Véanlo ustedes. Yo solo elijo creer”, escribió y la publicación original, ahora sí, alcanzó una exposición jamás pensada.

Entrevista

En diálogo con el medio TN, Sara Aribó contó la historia de esa imagen y su sensación ante el impacto de la viralización. Además, se refirió a la ilusión de un Diego Maradona en Wembley. ¿Creer? Por qué no.

¿Sorprendida?

-Alucinada, la verdad es que sí.

¿Cómo es la historia de esa foto?

-Bueno. Es que soy fotografa deportiva, fanática del Barcelona y de Messi. Soy muy futbolera y cuando por primera vez conseguí que el club me acreditara, fue cuando Leo se fue al PSG. Entonces, a partir de ahí, todo el año estuve intentado ir a Francia aunque ya no era lo mismo.

No pudiste en Barcelona, pero sí en Wembley...

-Claro. Surgió la oportunidad de la Finalisima, me registré en la UEFA, solicité la acreditaciÓn y me la dieron. Y luego, ya en el partido, es obvio que el 90% de las fotos se las hacía a Messi y bueno, él lanzó una falta que no fue gol, se estaba levantado y por el rabillo del ojo vi a una muchacha en medio de toda la gente sentada, pero ella con los brazos en alto, la enfoqué y el retrato quedó súper bien.

Hasta ahí, habías sacado una gran foto, pero nunca advertiste lo que vendría después, ¿no?

-Para nada. Yo hago muchas fotos de fútbol femenino en el Camp Nou y tenía una parecida con Alexia Putellas en el centro y cuando la vi a la chica con Messi por delante dije, ‘wow, esto está bueno’, saqué la foto y las envié a las agencias que luego mandan a los medios, pero cuando llegué a casa me senté a editar las imágenes, porque eso me gusta. Con lo fanática que yo soy del fútbol y de Messi pensé que a la chica le gustaría verse en esa foto y puse el tuit. Esto fue por la noche y en la mañana cuando me desperté vi lo que pasó y me volví loca.

¿Encontraste a la chica?

-¡No! jajaja. Cuando yo edité la foto no me di cuenta de nada más que de su imagen. De hecho, se ven muchísmas cabezas y además la imagen de la chica sola era ta poderosa, estaba de blanco, era una chica y no había nadie más parado.

Y al día siguiente....

-Al día siguiente no lo podía creer. Porque además no fue solo ese hombre que se parece a Maradona, sino que la gente empezó a encontrar un monton de parecidos: Harry Potter, Spider Man... Y yo pensaba ‘¿pero esto qué es?’, fue un shock.

Bien. Un usuario “vio” a Maradona sentado en la tribuna de Wembley durante la Finalisima de la Selección y tu foto fue viral. ¿Te había ocurrido algo así antes?

-No, es la primera vez que me pasa. Sí en este último año, el fútbol femenino en España fue brutal, el Barcelona llenó el Camp Nou y algunas fotos de Alexia Putellas habían tenido muchas interacciones en redes, pero nada comparado con esto. Me han subido los seguidores de a miles en todas las cuentas, no paran de llegarme mensajes, esa foto lo fue todo. Hay gente que me ha dicho ‘no puedo creer que esté Diego’, fue súper, súper fuerte.

¿Y vos qué pensás sobre la ilusión de Maradona en Wembley con tu foto?

-Me hace mucha gracia. Es un poco esto que dicen de ‘creer o reventar’, ahí esta la base de todo. El hombre tiene un aire... ¿por qué no pensarlo? Si era un sueño fotografiar a Messi, imagínate, ¿no? Messi con maradona al lado, de fondo, es espectaular.

Fuiste por el sueño de retratar a Messi y todo se convirtió en locura...

-No lo puedo creer. Yo trabajo freelance y llevo poquito en el medio. Soy diseñadora gráfica, pero ahora estoy volcada cien por cien a la foto deportiva, pero también es dificil. Es un mundo muy de señores y ahí estamos, remando a tope. Fue una ilusión súper grande conseguir hacerle fotos a Messi. Una experiencia increíble retratarlo levantando la Copa, así que super feliz.

¿Quisieron comprarte la foto?

-En realidad muchas páginas la utilizaron sin permiso y estoy viendo qué hacer, porque ni siquiera ponen mi nombre o lo ponen mal. Al final esto es mi trabajo, ¿no? Sí es cierto que mucha gente me ha mandado mensajes directos queriéndome comprar la foto, gente comun, no medios, y ahí es donde entendí que había sido importante para muchas personas.

¿Cuál fue tu primera sensación cuando viste lo que había pasado con la foto que tomaste?

-Me quedé flipando porque agarré el teléfono por la mañana y yo no tengo notificaciones activadas porque me estresan muchísimo, pero entré en Twitter y no podía parar de ver, de ver y de ver. Eso fue por la mañana y al mediodía o a la tarde se me llenó el Instagram de mensajes y no entendía nada, no me paraba de seguir gente, nunca se me había hecho viral una foto, y al final del día mucha gente conoció mi trabajo.

¿Podemos decir que Maradona te abrió la puerta de ese mundo de la fotografía deportiva en el que intentás ingresar?

-Prefiero pensar que Messi me abrió la puerta hacia mi sueño, porque si yo no hubiera estado ahí, eso no pasaba. Lo loco es que muchas de las personas que me hablan por la foto piensan que soy un hombre, ¡lo dan por hecho!, me hablan de ‘chico’, ‘amigo’, ‘fotógrafo’...

¿Te escribieron desde la Argentina?

-¡Muchos! Es increíble y eso me alegró un montón porque me encanta la Argentina. Me llama mucho la atención, he tendo amigas de allá, incluso en Wembley me crucé con Flor, una fotógrafa argentina, y en Barcelona hay muchos argentinos. Sueño con ir. Además soy muy futbolera y no he visto nada igual como el fútbo argentino o, mejor, como la hinchada argentina.