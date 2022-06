Aníbal Pachano puso punto final: "No tengo más..."

Aníbal Pachano comenzó su gira "Así, vuelvo" en diferentes teatros del país para despedirse de los escenarios. Y pese a que hubo expectativa e ilusión de algunos espectadores por esperar una rectificación en la decisión del "Señor de la galera", fue el propio protagonista quien lapidó las ilusiones con una frase contundente.

"Tengo 67 pirulos y ya está. Mi función hoy es ser un creativo, un director; ser escenógrafo, puestista, vestuarista, tanto rubro que cubro que me parece que me va a llenar exactamente igual. Eso no significa que no pueda saludar o que no pueda presentarme en una apertura, por ejemplo, pero me parece que como bailarín se cumple una etapa porque ya está, no tengo más ganas. No hay mucha más explicación", aseguró Aníbal Pachano, en diálogo con La Prensa.

Por otra parte, aludiendo al espectáculo que realiza para decirle adiós a las tablas, Pachano añadió: "Es un espectáculo en el que la gente se va ovacionando de pie. Se cerró el círculo perfecto de un espectáculo que tiene que ver un poco con contar la parte más positiva de mi carrera, junto a una compañía absolutamente joven y talentosa que fue un hallazgo con el casting que hicimos con Georgina Tirotta y Alejandro Lavallén; la verdad que fue impresionante haber encontrado tanto talento, de los que algunos ya conocía, obviamente, pero más allá de eso pasaron por un casting para poder entender cómo se conformaba esta compañía".

Explotó contra Cocineros Argentinos

Aníbal Pachano se expresó sobre la salida de su hija Sofía del ciclo Cocineros Argentinos y fulminó a la producción de ese programa. El coreógrafo y director teatral reveló que su hija fue echada del ciclo y cuestionó a quienes estuvieron detrás de ese suceso.

El exjurado de Bailando por un sueño relató el estrecho vínculo que Sofía Pachano siempre ha tenido con la cocina; desde pequeña disfrutaba de momentos junto con su madre en los que preparaban diferentes platos. "El alfajor, la masita. Viene de una abuela que hacía las minutas más ricas que había", agregó el artista.

"Está en un buen momento artístico. Hizo una obra muy buena en el verano. Está divina. Veo a mi hija crecer, qué adulta que está, qué profesional en esa dupla con (Tomás) Fonzi", añadió Pachano en una entrevista en Intrusos. La conductora Flor de la V interrumpió al artista para consultarle sobre la salida de Sofía de Cocineros Argentinos y éste no tardó en explotar ya que consideró una injusticia a lo sucedido con el puesto de su hija.