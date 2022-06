La respuesta de Benjamín Vicuña al mensaje de la China

A fines de mayo Eugenia La China Suárez dejó de lado el bajo perfil que venía sosteniendo las últimas semanas y publicó varios mensajes en Twitter sobre el hostigamiento mediático acerca de su vida sentimental. En este contexto respondió también a quienes cuestionan su maternidad, y en uno de esos tuits deslizó una frase que fue interpretada como un reclamo dirigido a Benjamín Vicuña. Desde su separación, los padres de Magnolia y Amancio dejan entrever que existen algunos conflictos sobre la organización familiar. El miércoles la panelista Karina Iavícoli contó cuál fue la reacción del actor chileno al enterarse de la indirecta que publicó su expareja.

“Con respecto a mi maternidad. Las mujeres que vivimos con nuestrxs hijxs 24/7 (salvo algún día que el padre los tiene, cuando puede, por supuesto, pues viaja mucho por “trabajo”) hacemos lo que podemos. Y les aseguro que lo hago muy bien. Dejen de joderme porque no me callo”, sostuvo La China en aquel posteo. Si bien no lo nombró directamente, las pistas llevaron a Vicuña, quien hasta hace pocos días había estado en Nueva York con Eli Sulichin, su actual pareja, y luego estuvieron en el Caribe, donde aprovecharon para relajarse. No era la primera vez que el actor viajaba con su novia, ya que estuvieron juntos durante algunas jornadas de rodaje de proyectos cinematográficos de Benjamín en la provincia de Mendonza y también en su país natal.

El miércoles retomaron el tema en Socios del espectáculo (El Trece) y Luli Fernández afirmó que la relación entre ambos está “completamente rota” por los desacuerdos que los fueron distanciando. “Entre ellos se cortó el contacto, y del lado de él me dicen que es para siempre, y solo hablan a través de abogados”, aseguró la panelista en el programa conducido por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich. En este sentido, también sostuvo que la gota que rebalsó el vaso fue la decisión de Suárez de asistir al recital de su novio, Rusherking, en el Luna Park, junto a su hija Magnolia.

Su relación con sus hijos

En este punto Iavícoli compartió la contestación que recibió del actor cuando le consultó por la indirecta sobre la paternidad. “Sinceramente no entiendo qué es lo que pasa y por qué se cuestiona mi rol. Yo vivo en Argentina para estar cerca de mis hijos y los amo profundamente”, expresó en la primera parte de la respuesta. Y luego agregó: “Soy padre hace 16 años y jamás me cuestionaron mi rol”, en referencia a la familia que formó durante su relación anterior con Pampita Ardohain, con quien tuvo a Blanca, Bautista, Beltrán y Benicio.

Anteriormente, Benjamín ya había dejado asentada su postura en diálogo con el cronista Alejandro Castelo para LAM (América). Cuando le preguntaron por Suárez, sentenció: “No hablo. No voy a hablar ni de ella ni de su momento. Me parece que no me corresponde”. Y sostuvo con tono serio: “Las cosas que debemos hablar, que son de nuestros hijos, tenemos una forma y listo. El resto, no puedo salir a comentar cosas que no me corresponden”.

Ante la insistencia del cronista, el protagonista de El primero de nosotros se mantuvo en la misma sintonía: “No hablo de ella, es un tema que está cerradísimo. Que ella busque sus formas, pero ya está. Se acabó”. Y ante la pregunta de si estaba todo bien con su ex, se distrajo en dos oportunidades con las travesuras de sus hijos, hasta que finalmente respondió: “Eso me lo guardo, no hablo más de ella. Creo que ella es una mujer adulta”.

