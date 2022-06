L-Gante: "La apariencia no define una buena persona"

L-Gante compartió una polémica publicación en donde se lo ve parado en un helicóptero sobrevolando su casa de General Rodríguez. Junto a una extensa reflexión y fotos, el referente de la cumbia 420 volvió a ser noticia.

"Wacho de barrio, independiente; que le gusta soñar despierto y cantar una realidad que muchos gozan y otros no la soportan.. pero jamás deja de ser realidad", comenzó diciendo L-Gante esta mañana.

En un mismo hilo, el cantante agregó: "He perdido la cuenta, pero sé muy bien que un día existió “el día uno” y desde ahí, con fracasos, cansancios, críticas en contra y muchos intentos de bajarme que han hecho, lamentablemente para los caretas nos tocó sumar. El poder no define la actitud o el carisma al igual que la apariencia no define una buena persona. He visto con mis propios ojos como ninguneaban a ese Pibito de conjunto deportivo cuando recién comenzaba a tener éxito, también he visto como personas con un buen traje formal con una profesión de 2 décadas más que yo quisieron arrebatarme lo mío".

"Pero lo mejor que vivo todos los días es cuando salgo a la calle y tras un apretón de manos escucho... ‘Te bancamos, nunca no le des importancia a los mala onda, vos no le debes nada a ellos’. Eso es gran parte de la que me brinda las ganas de seguir adelante y a los que les debo las gracias!", sumó polémico como siempre.

Cerca del final, LGante dejó bien en claro: "No sé si será una CARRERA, PROFESIÓN o UN LEGADO. Lo mío es un estilo de vida y una forma de ser."

Tamara Báez, movilizada con el gesto de L-Gante en su paseo en helicóptero

Tamara Báez siempre comparte fotos de su vida cotidiana con L-Gante y de algunas de las extravagancias de su pareja. En las últimas horas, el cantante se subió a un helicóptero y se despidió con un tierno saludo que la influencer quiso compartir en sus redes sociales.

A través de sus historias de Instagram, Tamara contó que L-Gante se había subido a un helicóptero, sin explicar los motivos. Sin embargo, la mamá de Jamaica se mostró muy conmovida con el gesto del músico luego de subirse, ya que le confesó su amor desde las alturas.

Según Báez, el referente de Cumbia 420 la vio mientras despegaba y le gritó que la amaba, a pesar de que no pudo captarlo en el video que compartió con sus fans. “Me gritó ‘te amo’ pero no se escucha”, reveló Tamara con un emoji llorando de la risa.

Al ver a su novio sentado cerca de la puerta de ingreso del helicóptero con uno de sus pies colgando, la mamá de Jamaica Valenzuela, lo llamó por su nombre y le reveló que estaba loco por ponerse en peligro. “Elián estás re loco, jajaja”, expresó Tamara con un emoji de corazón para cerrar.

Fuente: El Trece TV