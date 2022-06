Falta de gasoil: también afecta a las agencias de turismo

Se viene un feriado XXL, desde el 17 al 20 de junio, y desde el sector del turismo esperan la llegada de miles de turistas en todas las provincias. Esta situación debería ser de algarabía para las empresas turísticas; sin embargo, la crisis del gasoil, que lleva más de dos meses, les empieza a generar una seria preocupación.

En la provincia de Salta hay más de 150 agencias que operan con turismo receptivo; es decir, que trabajan con los visitantes que llegan a la provincia. La principal fuente de ingreso de esas empresas son los paquetes turísticos que incluyen excursiones a distintos puntos de la provincia. Es por eso que el combustible se vuelve en un producto fundamental, ya que para trasladar a los turistas que visitan Salta necesitan gasoil.

Desde la Asociación Salteña de Agencias de Turismo (ASAT) vienen advirtiendo desde hace tiempo que el faltante de gasoil en la provincia ya afecta el desarrollo de la actividad. Las excursiones al interior son parte de paquetes que, en muchos casos, los pasajeros tienen contratados desde hace meses y las empresas necesitan combustible para llegar a lugares como Cafayate o Cachi.

Desde ASAT están en alerta por la situación y remarcaron que "una vez más, el turismo se ve afectado" por una realidad vinculada con la coyuntura económica.

Lía Rivella, titular de ASAT, expresó que están "sumamente preocupados" por el faltante de combustible. "Después de dos años de inactividad y tratando de salir adelante, que nos pase esto es terrible. Todas las noches las agencias tienen que salir a peregrinar por las estaciones de servicio a cargar gasoil para poder cumplir con las excusiones", expresó.

Las agencias de turismo salen a la caza de gasoil. Amigos, familiares y hasta los mismos playeros les avisan cuando llega el camión del combustible. La situación se agrava cuando las expendedoras comienzan a limitar la carga. Son muy pocas las que no ponen límites.

Con cupos que van desde los 20 litros, el dueño de una combi tiene que hacer varios viajes para poder cargar el tanque completo de una combis que tiene 70 litros. Los que tienen minubuses están más complicado.

"Todos los días tenemos viajes. Por ejemplo, para el Tren a la Nubes hay que llevar 300 pasajeros, son ocho colectivos. Después tenemos unos 200 más entre las agencias. Eso es en promedio. Eso es cualquier día, así que los feriados largos el movimiento es aún mayor", expresó Lía Rivella.

Expectativas para los próximos feriados

Para el feriado que se aproxima los hoteleros ya les están avisando que vienen con una altísima ocupación. Se espera que sea completa, por lo que las agencias de turismo tendrán una alta demanda.

"Creemos que vamos a tener un movimiento más que importante, pero como las excursiones no se venden con tanta anticipación, todavía no sabemos qué va a pasar, pero por la alta ocupación que hay vamos a tener un mejor movimientos", remarco la titular de ASAT. El mercado de las agencias está dominado por empresas chicas, por lo que es imposible realizar un "acopio" de combustible. Día a día salen a rogar a las estaciones de servicios para poder cargar gasoil y cumplir con las excursiones. Es algo que vienen haciendo desde hace varias semanas.

"Este problema se ha profundizado y el tema del combustible todos los días es peor. En nuestra institución tenemos 84 agencias, pero en la provincia hay cerca de 150 y el 90% se dedica al turismo receptivo, reciben los turistas y les hacen las excursiones. Con este número son muchas las agencias afectadas porque la falta de gasoil le incumbe más al receptivo", expresó.

Pese a la extrema situación que hay, por el momento las agencias no han dejado de prestar servicio ni tampoco han reducido las excursiones. Lo que sí tuvieron que hacer, en algún momento, es reprogramar las actividades.

Pese al desabastecimiento, la titular de ASAT aclaró que las agencias no están pagando sobreprecio, algo que sí denunciaron las empresas agrícolas. Sin embargo, los aumentos de combustible durante este año, que estuvieron por encima del 30 por ciento, ya les empiezan a afectar la rentabilidad.

"Siempre nos afecta la suba del costo porque nosotros tenemos una tarifa establecida que no se la podemos trasladar al pasajero. Hay que esperar un tiempo, si se le cambia el costo por ahí el turista se enoja y busca otra agencia. Es por eso que la falta de previsibilidad es terrible. Necesitamos reglas claras, que es lo que siempre pedimos. Un sector como el nuestro, que genera tantos puestos de trabajo, tanta plata, no entendemos por qué nos maltratan tantas veces. No hay forma de que armemos planes de trabajo a mediano plazo porque todos los días es una cosa distinta", finalizó Lía Rivella.

Fuente: El Tribuno