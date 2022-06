Seis de cada diez argentinos fueron o son pobres

Por donde se la mire, la realidad social argentina no deja de ser escandalosa. Sobre todo si se tiene en cuenta la potencialidad del país y el hecho de que hace medio siglo había muy pocos pobres -alrededor de un 4 %- y pleno empleo. Por caso, uno de cada diez argentinos pasa hambre, según la última evaluación del Observatorio de la Deuda Social de la UCA presentada este miércoles con Cáritas Argentina, la organización solidaria de la Iglesia.

Más datos inquietantes integran el estudio. Señala que solo el 42 % de la población activa accede a un trabajo digno, mientras que el 58 % restante únicamente accede a un empleo precario, o a una tarea con un mínimo ingreso que no le permite salir de la indigencia o está desocupado. Y revela que 6,4 de cada diez argentinos “fue pobre en algún momento” de la última década. Dicho de otra manera: apenas uno de tres no conoce la pobreza.

La evaluación -que ratifica que la “pobreza multidimensional” ronda el 40 % como dice el INDEC- fue presentado por el obispo auxiliar de Buenos Aires Gustavo Carrara; el director ejecutivo de Cáritas Argentina, Nicolás Meyer, el director del Observatorio, Agustín Salvia y la directora de Cáritas Laferrere, Rosa Garzón, en vísperas de la colecta anual de la institución que se hará este fin de semana en todo el país.

Pobreza estructural

En el encuentro en la parroquia porteña María Madre del Pueblo, ubicada en el populoso Bajo Flores, monseñor Carrara -quien es vicario de la Iglesia para las villas de la ciudad- dijo que “en estos últimos años la brecha social se agigantó y aumentó la cantidad de pobres e indigentes; esta es la verdadera brecha en la Argentina y esto no puede seguir". "Nuestro país no va a ser dichoso si no acorde a brecha”, advirtió.

“Hay 5.687 villas o barrios populares en nuestro país, donde miles de familias tienen un acceso muy limitado a servicios básicos”, indicó Carrara. Tras subrayar que “ahí está el núcleo de la pobreza”, afirmó que “son barrios de trabajadores que tienen deseos: una tierra para tener su hogar y un trabajo para sostener a sus familias. Tierra, techo y trabajo -completó- son los anhelos de los argentinos”.

En la misma línea, Salvia dijo que “una parte importante de la sociedad no logra cumplir sus sueños y muchos ni siquiera satisfacen sus necesidades elementales". "El problema argentino es que esta pobreza no es nueva: no hemos logrado encontrar las coordenadas de una política de Estado capaz e dar respuesta a las necesidades de trabajo y desarrollo humano de nuestra sociedad”, añadió.

“Actualmente, 4 de cada 10 argentinos es pobre, tanto de ingresos como en derechos sociales fundamentales como la educación, la salud, la vivienda, el hábitat y, entre ellos, lo más grave es que uno de cada 10 experimenta hambre de manera cotidiana y más del 60 % fue pobre en algún momento en los últimos años”, enfatizó. Por lo que demandó “respuestas estructurales”.

A su vez, Meyer dijo que el estudio -titulado “Radiografía de la pobreza en Argentina, ¡es urgente acordar distancias”- refleja una realidad que “golpea a muchísimos hermanos y es momento no solo de reflexionar, sino de hacer para cambiar las cosas porque el sistema actual genera pobreza y exclusión, pero hay experiencias de trabajo y superación”.

Finalmente, Garzón sumó otro aspecto del drama social. “Muchos de los jóvenes que participan de nuestros espacios y actividades transitan el camino de la adicción y tenemos que acompañarlos; queremos motivarlos a soñar a pesar de estar en un lugar muy oscuro. Desde dentro o fuera de la Iglesia debemos comprometernos en transformar estas realidades”, consideró.

La colecta de Cáritas se realizará este fin de semana en todas las parroquias, capillas y colegios católicos, pero también se puede aportar en los días sucesivos accediendo al sitio www.caritas.org.ar O por teléfono, al 0810-222-74827

Fuente: Clarín