Flor Peña habló de la salida de Rivas de Casados con Hijos

La versión teatral de Casados con Hijos para el 2023 luego de la pandemia y las idas y vueltas con los actores, ya es un hecho. Los Argento se reencontrarán con su público luego de 18 años, pero con ellos estará solo Dardo Fuseneco (Marcelo de Bellis) y como es ya sabido, la gran ausente será María Elena Fuseneco (Érica Rivas).

Florencia Peña, quien inmortalizó a Moni en la adaptación de la sitcom estuvo en Intrusos y fue consultada por su relación con quien fuera su compañera en la ficción que Telefe realizó entre el 2004 y 2005: “No estoy en contra de Érica, pienso distinto. La banco como actriz, como mujer, como persona, y en sus elecciones. No estoy de acuerdo en la percepción de qué fue lo que pasó, pero no me voy a meter en su percepción que es absolutamente válida”.

Como es sabido, por diferencias con los productores finalmente Rivas no estará. Aunque hay muchas versiones sobre los detalles del por qué, Peña tiene su visión: “Yo fui parte de esa cocina y viví de cerca lo que sucedió, cuando me preguntaron siempre dije que no tengo nada mas para decir que fue su elección”.

A pesar de que entiende de que cada uno es libre de elegir, hay cosas que no le gustaron: “Lo que me dolió es que tanto yo como Lusiana (Lopilato, Paola en la ficción) hicimos mucho para que estuviera. Me junté con ella, tomamos un café y me dolió que dijo como que yo había quedado del lado del opresor y la verdad no sé de qué opresor hablamos porque Casados con Hijos es Casados con Hijos”.

“Hay chistes que no haríamos, pero es menospreciar mi inteligencia decir que si ella no se ponía firme yo o Luisana hubiéramos hecho cualquier cosa”, dijo y pidió recordar que a fin de cuentas, se trata de ficción: “En materia de humor hay que entender. Es como agarrar a Los Simpson y querer cambiar a Bart y Homero por machistas, es una sátira. Nos estamos riendo los estereotipos y del machismo. María Elena fue el único personaje ya en su momento feminista enfrenta a Pepe y a Mónica con el machismo”.

Si bien reconoció que algunos de los chistes que se hacían hace casi dos décadas hoy no se harían “para no herir susceptibilidades”, insistió: “Casados con Hijos no deja de ser una sátira a la familia tipo en al que hemos sido muy felices, y es un ratito que nos estamos juntando. Érica quería hacer otra cosa y es su elección, pero no era Casados con Hijos. Las partes ya estaban muy friccionadas y no podían llegar a un acuerdo”.

“La banco como actriz como comediante es una de las actrices más icónicas de la argentina”, cerró el tema la conductora del ciclo La Puta Ama, por América que en enero volverá al teatro con Guillermo Francella, Luisana y Darío Lopilato y Marcelo de Bellis.

La frase sobre el “opresor” de Érica Rivas que molestó a Peña

El año pasado en una nota que brindó, quien fuera María Elena en la sitcom se refirió a su salida del proyecto y al ser consultada sobre si hubiera esperado que sus compañeras se solidarizaran con ella, respondió: “No sé, cada una hace lo que puede. Siempre me da mucha tristeza cuando las mujeres no acompañan pero siento que es parte de un camino que cada una va teniendo como puede, con los miedos con que nos enfrentamos en general las mujeres, puedo entender incluso cosas que van en mi contra, puedo entender que haya mujeres que hayan decidido no acompañarme o estar del otro lado porque entiendo que da miedo. Porque a mí me lo da. Entonces, entiendo que puede pasar porque es un dolor para mí. Una piensa que del otro lado está solamente el opresor pero no, a veces también están tus propias compañeras, y eso es duro. La verdad que es duro... Pero también puede pasar. Por eso es tan importante juntarse y acompañarse con mujeres que te apoyan”.

Fuente: TELESHOW