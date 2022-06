La mamá de El Noba habló por primera vez desde su muerte

El último viernes, la trágica muerte de El Noba conmocionó no solo a sus fanáticos sino también a su entorno más íntimo, que son quienes lo extrañan todos los días. En este sentido, y luego de unos días de silencio, Vanesa, la madre del cantante, habló por primera vez en televisión.

“Siempre fui muy sobreprotectora con mis hijos, pero además él era mi único varón”, comenzó expresando en diálogo con Vero Lozano en su ciclo de Telefe, a donde fue acompañada por Leandro, amigo y manager del fallecido cantante. Y se refirió a la incipiente pero exitosa carrera musical que estaba haciendo su hijo: “En todo lo que quería hacer él, yo lo seguía. Por eso a veces me peleaba con el papá, que le decía que tenía que trabajar. Pero él decía que quería triunfar para que nosotros no trabajemos más. Yo le festejaba todo, siempre defendí el vínculo de madre-hijo y lo voy a seguir defendiendo. Él era muy ´mamero´”.

En tanto, también se refirió a su repentina muerte. “No hay explicación. Lo banqué hasta el último suspiro, que no lo creía. Yo decía que mientras el corazón de mi hijo lata, me iba a quedar ahí. El médico me decía que no, pero yo lo sentía. Caí el domingo, después de todo lo que pasé, de su despedida con toda la gente. Pero los domingos él siempre venía de gira o de algún baile, y me decía ´mamá, ´¿qué vamos a comer?´, y ese día fue lo pero que pasé. Encima me senté en casa y de la ventana del comedor se ven sus cosas”.

El Noba tenía una incipiente pero exitosa carrera en la cumbia 420

“Al cementerio fui dos veces, pero me tuve que venir porque la gente no me dejaba quedarme sola. Entonces me volvía con mi marido y lloraba con él, que estuvo incondicionalmente conmigo, mi mamá y mi dos hijas. Pero siempre recordándolo con alegría, él me decía que no quería verme llorar”, continuó. Además, destacó el orgullo de su hijo por sus orígenes. “Él siempre decía que los chicos estudien, que no se olviden de dónde vienen, que los sueños se cumplen”. Por otro lado, reveló cómo está hoy su nieta, la hija de El Noba. “Bien, ahora está conmigo, vino a visitar a su abuela. Yo sé que va a estar bien”.

Si bien Vanesa sigue muy conmovida por la muerte de su hijo, aseguró que aún tiene un proyecto a futuro: “Quiero seguir con la pastelería, es la única meta, seguir con lo que él veía que me hacía feliz”. Y por otra parte, resaltó el legado que le dejó: “Su alegría, su buena onda, él siempre decía que todo se puede. Él era muy positivo”. “Él no caía en toda la popularidad que tenía, para él solo era hacer música. Pero siempre decía que iba a llegar arriba y que iba a ayudar a toda la gente que realmente lo necesitaba, siempre dijo lo mismo. Tomó dimensión cuando le hicieron la caravana por el disco de oro”, resumió.

Y cerró: “Estoy eternamente agradecida a la gente que me brindó amor sin conocerme. Le dije a mi hijo: ´te llevaste mi corazón y mi alma con vos´”.