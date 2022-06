Rocchia Ferro: "Tucuman tiene una oportunidad histórica"

La crisis por el faltante de combustibles en Tucumán se agudiza y, con ello, las polémicas. Esta vez, el presidente de la Unión Industrial de Tucumán, Jorge Rocchia Ferro del grupo Los Balcanes habló con Los Primeros sobre la falta de abastecimiento de combustibles que vive el norte, especialmente Tucumán.

No hay acuerdo para fijar precios

"No estamos de acuerdo con algunos variables en el precio de los combustibles. Las petroleras no pueden perder. Gasoil hay, el problema es el precio. Nosotros jamás hemos tenido problema de gasoil, no hay ningún ingenio que tenga problema de gasoil", sentenció.

El industrial anticipó que las medidas serán perjudiciales para el sector cañero y citrícola que está en plena cosecha. "Estamos subsidiando una vez más a los porteños", afirmó.