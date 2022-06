Feroz crítica a Paredes e Icardi en París Saint Germain

El escenario por París Saint Germain es de disconformidad. La temporada con un plantel galáctico terminó siendo frustrante y los rumores que suenan cada vez más fuerte van en la línea de una profunda renovación que podría incluir al entrenador, el director deportivo pero también varias piezas del equipo. Los argentinos Mauro Icardi y Leandro Paredes son dos de los apuntados en esa lista de “no deseados” que filtró el diario francés L’Equipe durante las últimas horas.

Sin embargo, el delantero y el mediocampista no estarían mostrando facilidades para marcharse, algo que indignó al ex jugador del club Jérome Rothen, quien desde hace tiempo se desempeña en los medios franceses con una habitual acidez a la hora de lanzar sus opiniones.

“Cuando ves los salarios y el impacto deportivo, es catastrófico. Cuando te llamas Icardi o Paredes y dices cosas así cuando no estás jugando, pretendes entrenar y ver a otros jugar en competiciones, estás fuera de lugar, la pasión por el fútbol debe ser lo primero. Y si el club te dice: ‘Ya no te queremos, porque te compramos por 50 o 60 millones y te damos un millón al mes’, respeta la decisión porque has tenido suerte más de una vez. Hay otros que seguramente reaccionarán en los próximos días diciendo: ‘Quiero quedarme’. Todo este grupo, mírense y respétennos”, explotó en una columna que realizó en el medio RMC Sports con la mirada puesta sobre dos de los tres argentinos que quedan en la plantilla tras la marcha de Ángel Di María.

Quién es Rothen

Rothen, de 44 años, se desempeñó como mediocampista en el club parisino entre 2004 y 2009 tras iniciar su carrera en Monaco. Durante esa estadía ganó la Copa de Francia y la Copa de la Liga antes de marcharse al Glasgow Rangers de Escocia, paso previo a terminar su carrera entre el Ankaragücü de Turquía y Bastia de su país.

“La vergüenza no tiene límites. Y se acumula cada día. Tengo la impresión de que se han dado la palabra. Neymar había empezado”, apuntó también contra el brasileño que semanas atrás luego del título lanzó una frase irónica sobre los silbidos. “Tengo contrato con el París aún, tengo tres años más y estoy acá, con los pitos y los silbadas”, había dicho Ney.

Con su tono indignado, siguió con sus frases críticas rozando incluso cierta falta de respeto contra sus colegas deportistas: “Lo hemos visto esta temporada, es un equipo extraordinario. Por eso el proyecto deportivo va a cambiar, porque todo el mundo está muy contento. Deja de tomarnos por tontos, francamente. Mírate el ombligo durante dos segundos, si todavía puedes hacerlo, porque para algunos es difícil después de las vacaciones, ya no lo ven. Es un pequeño mensaje para Icardi y también para Neymar. Demuestra su profesionalidad. Demuestra el respeto a este club, a los aficionados, a la prensa, a los franceses”.

“Respétanos durante dos segundos. Tienes contrato, pero no eres tú quien va a decidir si te quedas o no. Porque dados los medios financieros de los propietarios qataríes, que son capaces de extender cheques... Ya lo han hecho a ciertos entrenadores diciéndoles: ‘Ya no estamos contentos, se van con su sueldo completo’. Eso es ciertamente lo que van a hacer con algunos jugadores, que se creen estrellas, cuando no son nada”, terminó su furiosa sentencia.

