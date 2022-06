Fans de El Noba le rindieron homenaje incendiando una moto

La muerte de El Noba generó un gran impacto en el mundo de la música. Tenía apenas 25 años y un futuro prometedor, que le fue arrebatado tras el choque que sufrió el 24 de mayo con su moto en Florencio Varela.

Tras pasar 10 días internado, el Hospital El Cruce informó su muerte el viernes pasado el mediodía. Su hermana Martina organizó una gran caravana de motos y autos para despedirlo y quienes no pudieron acercarse a Florencio Varela lo homenajearon en otros puntos del país.

El Noba, desde sus comienzos, siempre manifestó su amor hacia las motos y la velocidad y por ello los rituales motoqueros. "Me gusta es la adrenalina. Algo que no me gusta es estar quieto o aburrido. Las motos son todo para mí, y le canto a eso porque son las secuencias que también pasan en el barrio", explicó en una entrevista.

En Mar del Plata, por ejemplo, un grupo de fanáticos prendió fuego una motocicleta para homenajear al cantante de "Cumbia 420". Ocurrió el domingo y el video fue enviado al medio 0223. En el clip se puede ver el ritual realizado en medio de un descampado mientras la multitud de personas que asistieron al velorio improvisado aceleraban sus motos ruidosamente, tal como lo pidió su hermana.

Así, los seguidores marplateneses dieron el último adiós de una forma bastante particular que pudo haber terminado en tragedia. Afortunadamente no hubo heridos.

Lanzan un video inédito de El Noba con L-Gante

La muerte de El Noba conmocionó a la escena de la “Cumbia 420”. Su deceso el viernes pasado, después de estar internado por las heridas que sufrió al chocar con la moto contra un auto, provocó una catarata de mensajes en las redes sociales y una caravana sentida que acompañó sus restos hasta su despedida final.

Los homenajes siguieron este lunes cuando sus amigos y colegas subieron el videoclip de “Tamo Chelo Remix”, una versión remixada de una de las canciones más populares del cantante de Florencio Varela. La grabación fue publicada en YouTube por Lautaro Coronel, a quien se sumaron L-Gante, Kaleb di Masi, Callejero Fino y Juank el Problematik.

“Este es tu sueño. Te amamos. Toda tu familia”, señala la descripción del video, que dura casi 6 minutos y, en menos de 12 horas, acumuló 750 mil visitas. Kaleb di Masi compartió la canción en sus redes sociales y recordó a su amigo: “Es una bendición estar en este tema, gracias por ser tan humilde con tu gente, que suene ‘Tamo Chelo’ hasta el cielo hermano”.

Fuente: La Capital