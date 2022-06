El ministro Medina Ruiz lamentó los acampes afuera del hospital

Luego del informe elaborado por el periodista Fabián Páez para Los Primeros TV, donde mostró a un grupo de personas que acampan en los alrededores del Hospital Padilla bajo el intenso frío de la madrugada y esperan en la intemperie tener información de un familiar que permanece internado, el ministro de Salud Pública, Luis Medina Ruiz, asumió que este problema está siendo considerado y admitió que están trabajando para mejorar la comunicación.

"Nos encontramos con esta cuestión que es difícil, con gente que pasa la noche y acampa en la vereda del hospital, porque quiere estar cerca de un familiar que está internado y además, espera una noticia sea buena o mala, y queremos mejorar en la comunicación con esas personas, porque es evidente que tenemos un déficit en la comunicación y estamos trabajando sobre eso", manifestó Medina Ruiz.

"Sabemos que tenemos un déficit en la comunicación de cómo están los pacientes, y poniéndome en el lugar de los colegas, entiendo que cuando están frente a la atención de un paciente grave, se abocan a su cuidado y a veces nos olvidamos que afuera hay familias que están angustiadas esperando noticias y a veces sí tenemos déficit en la comunicación", apuntó el ministro, para agregar que "no estamos capacitados para comunicar las noticias de los pacientes y su evolución. Incluso, a veces utilizamos términos que no se entienden claramente y no nos cae bien cuando hay gente esperando (acampando a la intemperie), nos sentimos mal porque vemos que aparte de dolorida y angustiada esa persona espera conocer cómo está su familiar. Pero estamos trabajando en el tema y esperamos resolverlo".