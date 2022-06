Lo asaltaron ocho veces en tres meses y se va del país

Gabriel Dorrego es propietario de una Pyme que funciona en el Parque Industrial de Burzaco, provincia de Buenos Aires. En los últimos 3 meses entraron a robar en 8 ocasiones y, a raíz de esto, decidió irse con su familia a vivir a España.

“En Argentina ser un emprendedor con una Pyme es casi ser un delincuente, porque siempre estás atrasado con los impuestos”, dijo.

Cansado de los robos, se va del país: “Nos están robando, tanto los delincuentes como el Estado”



Un delincuente ingresó a la fábrica constructora de Dorrego, ubicada en el Parque Industrial de Burzaco, por la noche, y permaneció varias horas, hasta las 5 de la madrugada adentro, llevándose pertenencias.

El robo, al igual que otros 8 que registró el lugar en los últimos 3 meses, quedó grabado por las cámaras de seguridad del lugar.

Ante esto, el hombre expresó su bronca o solo por el hecho en sí, sino también por las dificultades que enfrenta como empresario Pyme en el país. “Ser un Pyme en la Argentina es ser casi un delincuente, porque siempre estamos atrasados con la carga de impuestos”, dijo.

“Nos están robando, tanto los delincuentes como el Estado. Cada vez que denunciamos algo, tenemos miedo de hablar porque estamos expuestos”, se quejó.

“Primero rompieron los sensores de la alarma, por eso pudieron estar toda la noche sin que la alarma suene. Y cada vez que entran, se roban parte de los elementos de seguridad que vamos sumando”, señaló Dorrego.

En ese sentido, contó que tras los constantes hechos similares de los que fue víctima, definió irse del país. “Yo me voy. Después de febrero, que empezaron estos robos, comenzamos a ver la posibilidad. Ahora, después de esto, ya está, nos vamos a España. Que se metan el país en donde quieran metérselo”, expresó.

“Somos personas de trabajo, que estamos emprendiendo y pensando qué nos van a sacar, o los delincuentes o el Estado”, se lamentó el hombre. “A la gente que hace lo que yo hago, que tiene ideas para emprender, en casi todo el mundo, la tratan como debe ser, como una persona emprendedora. Acá te tratan como delincuente”, remarcó.

En esa línea, se explayó sobre los inconvenientes que les genera a los dueños de las empresas medianas y chicas sostenerse. “Todos los días es una lucha, por la carga abusiva que hay. O no tenemos gasoil para entregar mercadería, o cuando no es la materia prima, es un embargo de la AFIP, y, sino, es otra cosa”, argumentó Dorrego.

En relación con el último robo, se mostró resignado. “Fui tres veces a la comisaría y no me tomaron la denuncia todavía. Yo tengo que trabajar, no puedo estar 3 horas ahí. Es una cosa de locos”, sostuvo. “No hay un solo patrullero en el Parque Industrial. Es tierra de nadie en seguridad, está detonado”, agregó.

Además, detalló que para agosto o septiembre, planea estar instalado en el exterior junto a su familia.

Fuente: TN