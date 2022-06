Cristina criticó a un empresario por remarcar precios

Cristina Kirchner apuntó contra los empresarios reunidos en la celebración por los 20 años de la Asociación Empresaria Argentina (AEA) y dijo: “El dueño de una de las cadenas de supermercados más grandes del país te cuenta lo que hacen todos los días”. A través de un tuit, la vicepresidenta compartió un fragmento del evento empresarial donde se ve una pregunta que le hacen a Federico Braun, presidente de La Anónima. “¿Qué hace La Anonima con la inflación?”, le pregunta el secretario general de Redacción de Clarín Ricardo Kirschbaum y el titular de la compañía, entre risas, responde: “Remarca precios todos los días”.

Fue una respuesta en un registro informal y en broma, pero alcanzó para despertar la crítica de la expresidenta. En su tuit, recurrió al título de su libro Sinceramente para realizar su clara y crítica alusión a la remarcación de precios por parte de las empresas de venta al público y a la que ella responsabiliza como la causante de la suba de la inflación, uno de los principales problemas económicos que enfrenta la sociedad y que se aceleró en los últimos meses.

SINCERAMENTE…

Recién, en la Jornada por los 20 años de Asociación Empresaria Argentina (AEA), el dueño de una de las cadenas de supermercados más grande del país te cuenta lo que hacen todos los días. pic.twitter.com/xso04f6ZH2 — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) June 7, 2022

La Anónima es una de las principales cadenas de supermercados del país, y tiene la mayor parte de su operación en el sur y la zona patagónica, y la familia Braun es uno de los apuntados por Cristina Kirchner. Además de sus habituales críticas contra este grupo de empresarios, Braun es familiar lejano de dos exfuncionarios del gobiermo de Mauricio Macri (el exsecretario de Comercio, Miguel Braun, y el exjefe de gabinete, Marcos Peña).

Su intervención se dio en el segundo panel del encuentro por los 20 años de AEA, el ejecutivo a cargo de la cadena de supermercados La Anónima dijo: “La Argentina es un fracaso si comparamos lo que somos con lo que imaginamos hace 70 u 80 años que podíamos ser”.

“Estamos condenados al éxito”

Luego recordó la frase del exmandatario Eduardo Duhalde: “Estamos condenados al éxito”. En cambio, según Braun sucede lo contrario: “Si tuviera que apostar, creo que estamos más condenados al fracaso que al éxito”, dijo, y agregó: “Tenemos que entender por qué fracasamos, qué nos pasa en la Argentina donde las oportunidades terminan en frustración”.

Luego, Braun dijo que “el país tiene que tener una estrategia, un rumbo claro”, pero que “si hay un país que claramente no tiene rumbo claro, es la Argentina”. Y completó: “Por más que tenemos constitucional liberal, estamos entre un sistema capitalista débil y uno socialista. En la Argentina hay decisiones que no son correctas, para tener el país entre capitalismo y comunismo. El comunismo lo defino como que el Estado es dueño de los medios de producción. Muchas empresas estamos adoptando prácticas para que el capitalismo sea más adoptable, creíble, amigable con la sociedad. No hay buen viento para quien no sabe dónde va”.

Por último, se refirió a las acusaciones que suelen recibir los empresarios por parte del actual Gobierno. “El empresario no es un bobo o un malo que hace las cosas para destruir”, disparó. Agregó que “el único modelo es el capitalista” y que el socialismo tuvo “un fracaso estrepitoso” y ejemplificó con casos de Rusia, China, Corea y Venezuela.