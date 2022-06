Sebastián Battaglia volvió a dejarlo claro en las últimas horas: las reglas en Boca están para cumplirse, sin importar que se trate de un juvenil o un futbolista de experiencia. Luego del debut victorioso en La Bombonera, explotó una nueva polémica en el plantel con las ausencias de Darío Benedetto y Marcos Rojo en la práctica del domingo. Ante eso, el DT decidió castigarlos y no los incluyó entre los convocados para el choque contra Ferro en la Copa Argentina.

Ambos referentes xeneizes estuvieron de fiesta el sábado –el Pipa en el cumpleaños de Iván Marcone y el defensor en el 15 de una familiar-, y no se presentaron al día siguiente en el predio para trabajar con el resto de los compañeros que no sumaron minutos frente a Arsenal. Para el cuerpo técnico fue una clara falta de compromiso por parte de los dos futbolistas y no dudó en bajarlos del viaje rumbo a La Rioja.

Como Benedetto y Rojo: Campuzano también fue castigado en Boca

Un hecho similar, aunque con mucha menos repercusión, sucedió días atrás con Jorman Campuzano, quien no estuvo en la vuelta a los entrenamientos del miércoles pasado debido al retraso de su vuelo desde Colombia. Si bien se reincorporó el jueves, Battaglia no lo tuvo en cuenta para el estreno en la Liga Profesional 2022 y plantó como titular a Esteban Rolón, más allá de que éste corría por detrás en la consideración.

Cuándo volverían a jugar Benedetto y Marcos Rojo, castigados en Boca por Battaglia



El castigo, sin embargo, resultó ser una advertencia que duró un puñado de días, ya que el volante colombiano volvió a figurar en la lista de citados para los 16avos de final contra el Verdolaga. Si se toma su caso como parámetro del accionar del técnico azul y oro, todo indica que Benedetto y Rojo solamente se perderán el cruce de este miércoles y volverían a estar a disposición el domingo contra Central Córdoba en Santiago del Estero.