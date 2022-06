Benedetto y Rojo, ausentes en la lista de Boca ante Ferro

En la antesala del choque de este miércoles ante Ferro por los 16avos de final de la Copa Argentina en La Rioja, Boca dio a conocer la lista de convocados y a más de un hincha quedó sorprendido por las ausencias de Marcos Rojo y Darío Benedetto, dos pilares importantes del plantel.

Llamativamente, Sebastián Battaglia decidió no incluir en la nómina de citados para el partido frente al Verdolaga al experimentado defensor zurdo ni al Pipa, que se perfilaban para saltar desde el arranque en el verde césped del Estadio Carlos Augusto Mercado Luna.

Ninguno de los dos jugadores -capitanes del plantel por detrás de Carlos Izquierdoz- manifestaron dolencias físicas en las últimas prácticas en Ezeiza. Es más, los dos habían formado parte del ensayo de este lunes y nada así indicar que estaban sancionados.

¿Por qué no estarán disponibles? El DT azul y oro los bajó del avión por motivos extrafutbolísticos: ambos referentes faltaron al entrenamiento del domingo (Benedetto estuvo en el cumpleaños de Iván Marcone, excompañero en Boca) y es por eso que Battaglia volvió a hablar de reglas y dejó en claro que todos los jugadores deben cumplirlas.

Tampoco fue convocado Gastón Ávila, quien se marcharía del Xeneize en los próximos días y regresaría a Rosario Central a préstamo. Los que sí vuelven a concentrar son Jorman Campuzano, Pol Fernández y Eduardo Salvio, quienes se perdieron el debut contra Arsenal el último domingo en La Bombonera.

La reacción de Almendra luego de la sanción a Benedetto y Rojo

Agustín Almendra se encuentra separado del plantel profesional tras un fuerte cruce con Sebastián Battaglia en una práctica y luego de que el entrenador tomara la decisión de que no continúe en Primera División, Darío Benedetto habló y tuvo declaraciones muy duras con el mediocampista.

Hoy, tras conocerse esta situación con Benedetto y Rojo, Almendra se expresó en las redes sociales con algunos "me gusta" en posteos que recordaban lo que había dicho Pipa en su momento.

Qué había dicho Benedetto sobre Almendra luego de su cruce con Battaglia

"El plantel está muy tranquilo. Son cosas que a la larga iban a pasar, es algo que no se aguantaba más. El plantel piensa igual que el cuerpo técnico y bancamos a muerte la decisión del entrenador junto con el Consejo de Fútbol. Hay cosas que sobrepasan el límite y creo que la decisión que se tomó es la correcta. Hoy estamos tranquilos, hay un grupo humano muy lindo con una competencia muy sana y la verdad que esto había que sacarlo de raíz y se sacó de raíz...

El grupo está muy contento con la decisión que tomó el cuerpo técnico. Hay cosas que dentro del grupo tampoco se aguantaban más. Era algo que tenía que pasar… Creo que hay cosas que no se dicen, sobre todo hay que respetar tanto al entrenador como a los que se rompen el lomo al lado de cada compañero. Más allá de que jugar de titular o suplente, uno siempre tiene que estar sumando. En este caso no era así, nunca entendió Agustín (Almendra) la camiseta que tenía puesta. Creo que es una decisión correcta y hoy estamos muy contentos...

Agustín es un jugador del club y características les sobran para jugar, pero mentalidad no. Lo que estaban tratando de hacer era buscarle un camino y ayudarlo para que cambiara su postura. Pero esto era algo que tenía que pasar y se cortó de raíz".

El probable equipo de Boca con Ferro por Copa Argentina

Agustín Rossi; Marcelo Weigandt o Gabriel Aranda, Nicolás Figal, Carlos Izquierdoz, Frank Fabra; Guillermo Fernández, Alan Varela, Juan Ramírez; Eduardo Salvio, Luis Vázquez y Sebastián Villa.

Todas las bajas de Boca vs. Ferro, por la Copa Argentina

Luis Advíncula: convocado a la Selección de Perú

Gastón Ávila: se marcharía del club en este mercado de pases

Valentín Barco: no fue convocado por Battaglia

Marcos Rojo: no fue convocado por Battaglia por motivos extrafutbolísticos

Darío Benedetto: no fue convocado por Battaglia por motivos extrafutbolísticos

Carlos Zambrano: convocado a la Selección de Perú

Óscar Romero: convocado a la Selección de Paraguay

Diego González: se recupera de la rotura de meniscos en la rodilla izquierda

Norberto Briasco: se recupera de una lesión en el tobillo

Agustín Almendra: por decisión del DT

Cristian Pavón: termina su contrato y quedará libre