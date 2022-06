Brian Lanzelotta le propuso matrimonio a la madre de su hija

Luego de cuatro años de relación e incluso ya siendo padres de Roma, Brian Lanzelotta le propuso matrimonio a su pareja, Mariana César. El ex Gran Hermano realizó un romántico posteo de Instagram para contarle la novedad a sus seguidores, junto con tres fotos que documentaban el momento de la propuesta.

“Y después de cuatro años de conocerte, de pasar por cosas lindas y otras no tan lindas, quiero agradecerle a la vida de haberte cruzado en mi camino. Sos la mujer con la que quiero pasar el resto de mi vida”, escribió Lanzelotta y le dedicó un sentido “te amo” a su pareja, arrobando a la ex Combate. Por último, una promesa: “Se viene casorio”, expresó junto con tres emojis que incluían un anillo, un corazón y una carita enamorada.

En la primera de las tres fotos, se la ve a ella de espaldas y a él extendiendo hacia la cámara la caja con las alianzas y pidiendo un silencio cómplice, como para sorprender a Marianita. En la postal siguiente, se los ve a ellos junto con las alianzas y sellando todo con un beso. Y en la última, la pareja feliz junto a la pequeña Roma se ven sonrientes y celebrando el gran momento.

Un rato más tarde, César publicó las mismas tres fotos, aunque en un orden distinto y con un texto muy personal. “SI, QUIERO”, escribió ella en textuales mayúscula como para que quede claro que aceptó la romántica propuesta de Brian.

“¡Y un día sin imaginarlo llegó ese momento tan hermoso! Que lindo es celebrar el amor, que lindo es tenerte a mi lado y para siempre. ¡Gracias por elegirme, por cuidarme, respetarme y amarme! Tengo el mejor compañero de ruta…Te amo mi amor”, le respondió ella en su posteo y, rápidamente, recibió la aprobación de sus miles de seguidores emocionados con la noticia. Hasta el momento, los novios no revelaron cuándo se concretará el casamiento.

Carrera política

El año pasado, Lanzelotta fue noticia por haber tomado la decisión de volcarse a la política. “Con mucha alegría y felicidad les quiero contar que desde hace un tiempo vengo pensando en involucrarme un poco mas con la gente de mi barrio, con la gente de La Matanza. Y por eso con Miguel Saredi y todo el equipo del Partido Federal de la Provincia de Buenos Aires queremos ser la voz de La Matanza, esa voz que no se escucha, no se ve. Quiero escucharte, quiero saber cuáles son tus necesidades y transmitirlas al Municipio para que dejemos de ser los del costado y pasemos a ser los del centro. Voy a trabajar por una Matanza mas justa, equitativa y segura para todos los matanceros. Desde hoy me postuló a primer concejal de La Matanza por el Partido Federal. Espero contar con ustedes ya que ustedes desde hoy pueden contar conmigo”, dijo el mediático al anunciar su lanzamiento como político en julio del 2021.

Sin embargo, no pudo superar las primarias, abiertas y obligatorias que se celebraron en agosto y no le alcanzó para convertirse en primer concejal de su municipio y por el Partido Federal: solo cosechó un 1,17 por ciento de los votos. Así, el joven que había dejado en pausa su carrera musical durante la campaña y se mostró muy cerca de la gente, quedó afuera de la carrera electoral que se dirimió en noviembre del año pasado.

