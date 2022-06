Nace "La 25 de Mayo" para apuntalar la gestión y la candidatura de Jaldo

"Hay que dejar atrás las internas porque si el peronismo no va unido puede perder las próximas elecciones, tanto en la provincia como en la nacional", afirmó el legislador Daniel Deiana, al confirmar la formación de la agrupación "La 25 de Mayo". Sostuvo que son 10 los parlamentarios que coinciden en la necesidad de apuntalar la gestión del actual gobernador interino, el vicegobernador Osvaldo Jaldo, quien a su entender es el candidato natural del peronismo para la gobernación en las elecciones del próximo año.

"Creemos por muchas razones que Jaldo es el dirigente del oficialismo que nos representa y es la persona indicada para ser el candidato del peronismo en 2023", dijo Deiana. Entre los que aparecen en la 25 de Mayo están Enrique Bethencourt, Tulio Caponio, Daniel Herrera, Maia Martínez, Javier Morof y Juan Rojas, entre otros.

Consultado sobre si este grupo de legisladores podría enfrentar a la Liga de Intendentes, cercano al Jefe de Gabinete, Juan Manzur, en una próxima interna partidaria, el parlamentario expresó que "quedaron atrás las diferencias, ya no hay jaldismo ni manzurismo, se sabe que la interna feroz del año pasado no se debe reeditar. Lo que pasó ya pasó, y como dice Jaldo hay que mirar para adelante, hay que dejar de mirar por el retrovisor".

Para Deiana como para el presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla, el peronismo debe llegar unido a las próximas elecciones si pretende continuar al frente del gobierno. "Si no estamos todos unidos podemos perder. El límite es ese, porque no hay otro proyecto superador en provincia como el peronismo", dijo Deiana, quien además precisó que "con el peronismo dividido crecerán las chances de la oposición, que por estos días también tiene algunas diferencias y no se sabe qué es".

Deiana expresó que "el peronismo tucumano atravesó una dura interna, que hoy está dispuesto a apuntalar una fórmula que puede ser Jaldo-Manzur, que sintetiza el ciento por ciento de apoyo del peronismo".