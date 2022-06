La selección masculina de México será dirigida por una mujer

Ana Galindo se convirtió en la primera mujer en dirigir una selección mexicana masculina. La entrenadora se hizo cargo de la Sub 17 del Tri y así hizo historia en tomar ese rol en el organigrama de uno de los combinados más importantes de Latinoamérica.

La nueva directora técnica de esa categoría tomó el lugar de manera interina tras la salida de Raúl Chabrand. De hecho, Galindo ya realizó su primera convocatoria para una serie de partidos amistosos que jugará la selección en Japón, por lo que su trabajo ya empezó.

Sus logros

Recientemente designada en la selección juvenil masculina, ya viene de una extensa experiencia en ámbitos similares del fútbol femenino. Hasta antes de tomar esta responsabilidad, era la entrenadora de la Sub 17 femenina también de México y había logrado resultados interesantes: clasificó al Mundial de la categoría y también llegó a la final del Campeonato de la Concacaf.

Además, también había estado a cargo de la Sub 15 en el América de México, también en fútbol femenino, antes de llegar a esa división del combinado nacional. Esta no será su primera vez en el fútbol masculino: fue auxiliar de la selección Sub 20 que estaba al mando de Luis Pérez.

La gira en tierras asiáticas comenzará este miércoles 8 de junio con un partido ante Uruguay, luego enfrentará a Corea y cerrará la visita ante el local. "Reescribiendo la historia a su manera, ¡felicidades!", escribió la cuenta oficial de México.

Fuente: Olé