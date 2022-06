Diputados: Mario Negri dio positivo por coronavirus

La ausencia de Negri no afectaría el "quorum" de la oposición para la sesión del jueves.

El presidente del bloque de diputados nacionales de la UCR, Mario Negri, confirmó este lunes que dio positivo por coronavirus, por lo que deberá permanecer en su casa, justo en una semana clave para la oposición en la Cámara baja.

"Hoy me realicé el hisopado rutinario por mi labor en la Cámara de Diputados de la Nación. El mismo me dio resultado COVID positivo. Hasta el momento me encuentro absolutamente asintomático y permaneceré en mi domicilio hasta que la autoridad sanitaria lo disponga", informó Negri en su cuenta de Twitter.

De esta manera, el referente radical se ausentará esta semana de las sesiones que tiene previsto concretar la Cámara de Diputados en el Congreso.

En ese sentido, arranca una semana de mucha actividad, dado que se desarrollarán dos sesiones y además sumará una intensa agenda de comisiones.

El presidente del bloque radical no solo es un voto menos, sino que es una figura clave en el recinto para “ordenar la tropa”. Con los números muy justos, Juntos por el Cambio no se puede dar el lujo de perder algún nombre inesperadamente. Rápidamente vino a la memoria los casos de Claudio Poggi, quien se ausentó en la primera sesión por irse de viaje, y de Jimena Latorre, la diputada mendocina que lucha contra un cáncer. Sin embargo, desde el entorno de Negri y Emilio Monzó aseguraron que ambos dirán presente y que lograrán con éxito la media sanción.

Luego de obtener un dictamen de mayoría con 35 firmas, que incluyen a Juntos por el Cambio pero también al interbloque Federal, a los diputados de Juntos Somos Río Negro, y el bloque de José Luis Espert, la oposición va envalentonada a la sesión que pidió para el próximo miércoles a partir de las 10:00 para tratar el proyecto de Boleta Única de papel (BUP).

En el oficialismo también tienen apuro en dar media sanción al proyecto de ley de Alivio Fiscal para Pequeños Contribuyentes y Autónomos que impulsa el jefe de la Cámara baja, Sergio Massa, junto a otros legisladores del oficialismo y la oposición.

La idea es hacer un trámite exprés sacando dictamen de mayoría mañana mismo en la comisión de Presupuesto y Hacienda y llevar el tema al recinto el jueves junto con Compre Argentino y otros proyectos.

En la sesión del jueves se abordarán otros proyectos como la cesión de la jurisdicción y dominio de la provincia de Río Negro al Estado Nacional, para la creación del Parque Nacional Islote Lobos; el Parque Nacional Pre-Delta ubicado en el departamento de Diamante, Provincia de Entre Ríos y la creación del Parque y Reserva Nacional Ansenuza.

Pero el otro temario fuerte de la jornada será la ley de Compre Argentino, que prevé la ampliación de los márgenes de preferencia para empresas locales en las licitaciones públicas del Estado.

Juntos por el Cambio rechaza la iniciativa al señalar que el sistema propuesto habilita "sobreprecios" en las compras públicas del Estado. La llaman "Compre Caro" porque sostienen que encarece el producto o servicio que contrata el Estado.

