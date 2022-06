VIDEO: Persiguió a un ladrón y recuperó un teléfono robado

Un motociclista que hace videos recorriendo la ciudad de Buenos Aires a bordo de su vehículo persiguió a un ladrón que minutos antes le había robado el celular a una mujer en un colectivo, recuperó el aparato, encontró a su dueña y se lo devolvió. Toda la secuencia quedó registrada por la cámara del propio creador de contenidos, quien luego subió la filmación a su canal de Youtube.

Según se puede observar en el vídeo publicado por el canal GÑ Motovlog, el cual se viralizó rápidamente en el resto de las redes sociales, todo comenzó cuando el hombre estaba haciendo uno de sus habituales trayectos por las calles porteñas y al cruzar una avenida vio a una persona corriendo, como si estuviera huyendo.

Jajajaja no lo puedo creer, literalmente cumplió el sueño de los pibardos pic.twitter.com/HlHiP6sESr — Emilio (@FaridTecas) June 6, 2022

“No, este a alguno le chorió”, se escucha decir al conductor de la moto, que como siempre que sale a hacer este tipo de grabaciones estaba capturando todo lo que sucedía a su alrededor con una cámara que aparentemente tiene instalada en el casco.

Fue en ese momento que comenzó la persecución del sospechoso, quien vestía todo de negro y tenía puestos una gorra y el barbijo, por lo que no se le pudo ver el rostro. El delincuente siguió corriendo durante otros 100 metros hasta que, al llegar a una esquina, tiró el celular al suelo y dobló en otra calle para evitar ser capturado.

Ante esta situación, el hombre dejó que el ladrón se escapara, recogió el teléfono de la vereda y comenzó a preguntarle a la gente que estaba en el lugar qué era lo que había sucedido. Fue así como descubrió que el aparato le pertenecía a una joven a la que le habían robado unos minutos antes adentro de un colectivo.

El motociclista comenzó entonces con la segunda parte del trabajo, que fue alcanzar al vehículo de la línea 46 en el que estaba viajando la víctima del asalto, frenarlo y subirse para devolverle el celular a su dueña, quien lo abrazó y le agradeció afectuosamente el gesto que había tenido con ella, mientras que el resto de los pasajeros lo aplaudió.

Final feliz y agradecimiento público

La chica, que en la grabación llevaba puesto un delantal de maestra de jardín de infantes, comentó horas más tarde el video que subió a su canal este hombre y le aseguró que la acción que tuvo la hizo “sentir tan afortunada y tan bendecida” después del enojo que tuvo por “trabajar todo el día y terminar ‘reventada’ al final de la semana para que en un minuto” le arruinen”.

Además, la víctima relató cómo fue el hurto: “Eran tres (los delincuentes) al parecer en el colectivo ese día. Una mina muy mayor que se paró a mi lado y con disimulo me fue acorralando hacia el tipo, me hicieron ‘sanguchito’. Uno después en calma puede ver las cosas, en ese momento solo quería llegar a casa. Aún no sé cómo sabía que tenía el teléfono ahí, son expertos. Gracias infinitas de nuevo, desde ese día te sigo y ahora apoyo el canal. Que cada gesto que das vuelva multiplicado”.

Por su parte, el conductor de la moto le respondió que a él le daba mucha alegría que haya podido recuperar lo que era de ella y que se lo ganó “sin hacerle daño a nadie, laburando, educando a los chicos”, y lamentó estar “viviendo tan mal en un país tan lindo”. Sobre el final, dejó un mensaje alentador: “Yo sé que somos más la buena gente... lo tenemos que hacer notar solamente”.

Fuente: Infobae