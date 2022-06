Grave denuncia por mala praxis en el hospital Avellaneda

Betiana (29 años) fue el pasado viernes al hospital Avellaneda para dar a luz y vivir el momento más extraordinario de su vida. Pero todo se complicó y falleció durante el procedimiento de parto. En tanto, su beba logró nacer y está aún en el área de neonatología.

Según ha comentado la familia, las cosas se complicaron porque la anestesista llegó tarde. Radicaron la denuncia correspondiente e intervino la justicia.

"Lamentablemente me la llevaron. Ella era una luchadora, tenía otro hijo conmigo de seis años. Voy a ir hasta el fondo para que no le pase a nadie más", contó a Los Primeros Rodrigo Gómez, esposo de Betiana.

Además, contó que la concurrencia al hospital era por un control de rutina y determinar la fecha de parto. "Estuvimos horas ahí. Me avisaron que le iban a hacer un análisis de sangre. Me enredaron y me hicieron perder el tiempo porque mi mujer ya estaba muerta", aseguró.

Mira la nota completa con el móvil de Los Primeros