El padre de Gallardo le contestó a Sebastián Beccacece

Al duelo entre Defensa y Justicia y River que cerró el domingo de acción en la Liga Profesional solo le faltaron los goles. Tuvo ritmo, jugadas de peligro y hasta un condimento extrafutbolístico: el picante cruce entre Marcelo Gallardo y Sebastián Beccacece en el cierre del segundo tiempo y que continuó luego del pitazo final. Tras la confrontación que llamó la atención de todos, el padre del Muñeco salió a bancar a su hijo en redes sociales.

El padre de Gallardo le contestó a Beccacece tras el fuerte cruce

Máximo Gallardo, papá de Marcelo, no se guardó lo que más de un hincha de River tuvo ganas de contestarle a Sebastián Beccacece: "¡'¿Quién sos?' Le preguntó ese muchacho!", escribió en una historia de Instagram para acompañar una foto del Muñeco con sus 14 títulos obtenidos como entrenador del Millonario.

Qué pasó entre Gallardo y Beccacece



En primer lugar, es necesario entender el trasfondo de una pelea que empezó durante los 90 minutos. A los 36' del complemento, el técnico local intentó bloquear un lateral de Marcelo Herrera para que le permitieran realizar un cambio antes. Rápidamente, un atónito Gallardo reaccionó y se acercó hasta la mitad de cancha. "¿Qué pasa?", "Está loco", le dijo al cuarto árbitro.

Mientas se encaminaba al vestuario luego de que Facundo Tello lo expulsara por su insólito accionar, Beccacece vio a su colega quejándose y le gritó, desaforado: "¿Quién sos?". El Muñeco, lejos de mantenerse en silencio, se acercó y, haciéndole "montoncito" con su mano, le contestó: "¡¿Qué hacés?! Es un lateral".

Qué pasó entre Gallardo y Beccacece en los pasillos: los detalles del cruce post Defensa y Justicia - River

El final determinó el empate en cero en Florencio Varela, pero el partido se siguió jugando en los pasillos, cuando ambos DT's volvieron a cruzarse en un entredicho que pudo haber terminado en escándalo de no haber sido por la intervención del personal de seguridad de ambos clubes.

Después de hablar en conferencia de prensa, Gallardo volvió a verse las caras con Beccacece, pero esta vez a otro nivel. Según cuentan desde Núñez, el técnico de Defensa lo estaba esperando sin muchos ánimos de dialogar y con las pulsaciones elevadas. ¿Qué pasó? En el corredor interno que comunican el vestuario local y visitante hubieron gritos, insultos, empujones y un tumulto en el que terminaron involucrados miembros de las dos delegaciones.

Es que el encontronazo entre Gallardo y Beccacece se extendió al cuerpo técnico que los rodea, tornándose una situación de máxima tensión que casi culmina a las trompadas. Finalmente, fueron separados y cada uno enfiló para su lado en una noche al rojo vivo en Varela.



Gallardo, sobre el tenso cruce con Beccacece: "No me gustó la actitud que tuvo"

Antes del altercado que casi concluye en golpes de puño, el Muñeco explicó por qué discutió en medio del partido: "No me gustó la actitud que tuvo Beccacece, de meterse adentro del campo para que no juguemos el lateral. Se lo dije y pasó simplemente eso".