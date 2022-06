Shakira: “Crees que estás en una relación sincera pero no lo es”

Shakira, de 45 años, y el futbolista Gerard Piqué, de 35, confirmaron el sábado su separación tras 12 años juntos. Pero la cantante colombiana ya había dado pistas de su crisis con el padre de sus hijos algunos días antes de oficializar su separación del jugador del Barcelona.

Los rumores de una supuesta infidelidad por parte del deportista habían ocupado los titulares de distintos medios de comunicación españoles en los últimos días. Dicen que Piqué habría sido infiel a la artista con una modelo de 20 años, aseguraron fuentes cercanas.

La separación de Shakira y Piqué fue todo un sorpresa. Sin embargo, la colombiana mostró señales de que su relación no atravesaba por su mejor momento. El lanzamiento de su último sencillo, “Te felicito”, que canta con Raw Alejandro, coincide con el inicio de su separación. La letra del single habla de una decepción cuando descubres quién es en verdad la otra persona. “Por completarte me rompí en pedazos, me lo advirtieron, pero no hice caso. Me di cuenta que lo tuyo es falso, fue la gota que rebalsó el vaso. No me digas que lo sientes, eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes. Te felicito, qué bien actúas”.

La cantante colombiana Shakira y el futbolista del FC Barcelona Gerard Piqué posando durante una sesión fotográfica por la presentación de su nuevo disco "Shakira" en Barcelona, España. 20 de marzo, 2014 (Reuters)

El fin de semana se dio a conocer que la ahora ex pareja estuvo junta por su familia. “Su relación de amistad no pasa por su mejor momento, pero la mantienen por el bien y la felicidad de sus hijos”, señaló el diario El Periódico. La cantante y el futbolista estuvieron en Hluboká, en la República Checa, animando a su hijo Milan, que disputó un torneo internacional de béisbol.

Shakira y Piqué tienen una gran pelea por delante por la custodia Milan y Sasha, de 9 y 7 años respectivamente.

“La artista no quiere continuar viviendo en Barcelona. Aquí no tiene amigos ni familia (salvo la de Piqué) y Hacienda la persigue desde hace años, por lo que tiene intención de mudarse e instalarse en otro país. Con sus hijos, por supuesto. Y aquí empiezan los problemas: Piqué se niega a separarse de sus hijos y alude a que los niños nacieron en Barcelona, aquí se han criado y aquí tienen su colegio y sus amigos”, pudo leerse en las últimas horas en el medio El Economista, que aseguró que fuentes confiables les filtraron la información.

El 27 de mayo, cuando su relación ya se había roto, en una entrevista promocional en This Morning, la presentadora británica Alison Hammond, le agradeció que expresara con tanta claridad la cara oculta del amor, las mentiras y los engaños.

“Te felicito Shakira por este concepto de canción, de cómo construimos una idea de hombre perfecto en nuestra cabeza y después no es así en la realidad”, lanzó Hammond.

“Nos pasa a todas, una vez cada cierto tiempo, a las mujeres...”, dijo la cantante. “Crees que estás en una relación sincera, pero no es tan real como lo pensabas”.

Lejos de quedarse aquí, la entrevistadora no dudó en preguntarle por el objetivo que perseguía con el lanzamiento de esta canción: “Encontrar la verdad”, contestó la colombiana, quien confirmó su separación mediante un comunicado firmado en conjunto con Gerard Piqué.

Después, llegó el anuncio. “Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión”, reza el texto difundido un día después de que la prensa española se hiciera eco de algunas supuestas infidelidades del central del Barsa, en su departamento de soltero.

La historia de amor

En 2010, Shakira fue la cantante oficial de la Copa Mundial de Fútbol de Sudáfrica con el éxito de ‘Waka Waka’, en la que Gerard Piqué representó a España. Y, pese a que muchos creen que los famosos se conocieron grabando el video oficial de la canción del certamen, ella filmó su parte en Los Ángeles y en Colombia.

La realidad es que ellos se conocieron en Madrid, ciudad a la que Shakira viajó para cantar en el Rock in Rio de 2010. La barranquillera reveló que fueron a un bar y bebieron algunos mojitos. En ese entonces ella sostenía una relación amorosa de 10 años con Antonio de la Rúa.

Shakira y Piqué estuvieron juntos por 12 años.

En medio de entrevistas a medios internacionales, años después, Piqué reconoció que la química entre los dos fue inevitable y, desde entonces, mantuvieron comunicación por celular.

Meses más tarde, en 2011, la barranquillera confirmó el fin de su relación con Antonio de la Rúa, y tiempo después, ese mismo año, el mundo conoció que se enamoró de Piqué.

En una entrevista el futbolista señaló: “Todo empezó cuando estábamos en Sudáfrica y le escribí. Ya estaba ahí porque cantó en la ceremonia de apertura del mundial y le pregunté cómo estaba el clima”. Cabe añadir un dato curioso sobre la ahora expareja y es que los dos nacieron un 2 de febrero, solo que Shakira nació 10 años antes que Piqué.

Ese año, en medio del mundial de Sudáfrica 2010, Gerard Piqué ganó por partida doble: obtuvo la Copa Mundial y el corazón de la colombiana. Un año después de iniciada la relación, la feliz pareja anunció la llegada de su primer hijo, en septiembre de 2012: la cantante colombiana quedó embarazada y tuvo a Milan Piqué Mebarak. Dos años después, en 2015, nació Sasha Piqué Mebarak.

A lo largo de los últimos doce años, la pareja se convirtió en una de las más famosas del mundo.

Aunque la pareja ya confirmó su separación, no se ha señalado que se deba a un engaño por parte del futbolista.