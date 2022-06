El descargo de Julieta Prandi a tres años de su separación

No fue fácil para Julieta Prandi empezar de nuevo. Según ella misma denunció, el hombre con el que había compartido diez años de su vida, Claudio Contardi, no hacía más que ejercer diferentes tipos de violencia contra ella y sus hijos, Mateo y Rocco. Y no solo eso, sino que según las palabras de la modelo, mediante distintas maniobras se habría encargado de lograr que nada de lo que ella había generado a lo largo de su carrera estuviera a su nombre.

Así las cosas, la actual conductora de Es por ahí, por América, agarró un bolsito y se fue con sus chicos, que hoy tienen 11 y 6 años, tratando de escapar de esa situación. De a poco, volvió a ganarse un lugar en los medios. Y rearmó su vida sentimental al lado de Emanuel Ortega, quien la contuvo y la hizo volver a creer en el amor. Sin embargo, la causa que inició contra su ex la sigue angustiando, al punto que decidió recurrir a las redes sociales para hacer un fuerte descargo.

Sus palabras

“¿Por dónde empezar? Llevo en esta lucha desde el 14/02/2019, el día que decidí irme de mi casa con mis hijos llevándome solo la ropa. ¿Huyendo de qué? De la violencia generalizada, de una muy mala e inverosímil película de terror…”, comenzó escribiendo Julieta en un hilo de Twitter.

Y continuó: “Hoy, a más de 3 años de aquel día sigo sin recibir respuestas de la Justicia. Hasta diciembre del 2021 estuve en el juzgado 3 de San Isidro bajo la decidida de un juez que ante mis denuncias incansables decidió correrse. Caí en el juzgado 5 de San Isidro con una jueza competente…pero al mes de estarse encausando la cosa, sin explicación y ‘por arte de magia’ volvieron a sortearme de juzgado. Después no quieren que uno piense mal de la Justicia. Lo cierto es que donde caí ‘por sorteo’ (el juzgado 2 de SI), pareciera también estar riéndose de mí y de mis hijos”.

Prandi expresó su enojo diciendo: “Todos los expedientes que el juzgado original había ignorado o encajonado, y que la jueza del juzgado 5 luego había empezado a activar, ahora en el juzgado 2 parecen estar nuevamente durmiendo la siesta. Tomándose tiempos tan largos e inexplicables que no hacen otra cosa que volver a generar sospechas. Ni si quiera se dignan a exigir que el ‘padre’ cumpla con la cuota de alimentos. ¿¿¿EN QUÉ PAÍS VIVIMOS ???”.

Cabe recordar que, tal como le contó Julieta a Alejandro Fantino en una entrevista que dio para Intratables en diciembre del año pasado, Contardi le estaría adeudando más de tres millones de pesos por alimentos. Por otra parte, la modelo logró que sus hijos fueran escuchados la jueza Marcela Silvia Rama, que en en el mes de febrero tomó el caso, para que no se los obligue a ser revinculados con su progenitor. En el mes de marzo, en tanto, la Cámara de Apelaciones revocó un fallo que la había eximido de pagar una multa por hablar públicamente de su ex, por lo cual Pandi tiene prohibido manifestarse sobre este conflicto en los medios.

Fuente: TELESHOW