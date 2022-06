Shakira seguidora de Superman y el Capitán América

En medio de los rumores sobre una posible infidelidad del futbolista del Barcelona, la artista colombiana ha sido Trending Topic por sus movimientos en las redes sociales.

Luego de haber confirmado su separación a través de un comunicado, siguió a dos actores de Hollywood que también generaron que sean tendencia.

Se trata de Henry Cavill y Chris Evans, los intérpretes de Superman y Capitán América respectivamente. Este follow por parte de la intérprete ha causado todo rumor de que se haya desatado una posible relación con alguna de estas celebridades.

Especialmente, con el protagonista de Man of Steel, ya que se viralizó un video en el cual el actor aparece en la alfombra roja del estreno de The Man from U.N.C.L.E., exactamente en 2015, cuando coincidió con Shakira.

En esas imágenes se puede ver al intérprete dando una entrevista cuando aparece la artista y él se queda asombrado por su presencia. Al intentar retomar la entrevista, vuelve a mirar y le pregunta a la periodista “¿Esa es Shakira?”, fascinado y sin dejar de sonreír.

Es por eso que los usuarios en las redes sociales se han encargado de crear romances con ambos actores y dejaron un sinfín de memes sobre lo sucedido, con el hashtag #Shakira:

Fuente: NA