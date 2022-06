Mansilla ve posible que Juan Manzur sea candidato a Vicegobernador

El presidente subrogante de la Legislatura, a cargo de la presidencia, el legislador Sergio Mansilla, mantiene la idea de que el peronismo debe llegar unido a las elecciones provinciales de 2023 si quiere tener alguna chance, teniendo en cuenta el resultado de los últimos comicios nacionales, en noviembre de 2021, donde la oposición sacó alguna ventaja. "No hay lugar para peleas", dijo durante su visita a Los Primeros TV,

Como ocurrió en otras oportunidad, Mansilla que de esto sabe y mucho, consideró que detrás de Juan Manzur y Osvaldo Jaldo "nos acomodamos todos". La premisa para el exintendente de Aguilares será esperar lo que el actual Jefe de Gabinete y el gobernador interino puedan consensuar de cara a los comicios del año que viene.

En ese sentido, indicó que en caso de que Jaldo sea el candidato a Gobernador, el compañero de fórmula a su entender tendría que ser Manzur. Claro que para ello habría que esperar una definición sobre el futuro de Manzur, que para Mansilla puede estar en el orden nacional, ya que cuenta con una alta consideración del presidente Alberto Fernández y no descarta que forme parte de un proyecto más allá de Tucumán.

"Si yo estuviera en el lugar de Juan Manzur, no tengo dudas que elegiría ser candidato a Vicegobernador. Pero no sé que hará Juan Manzur", dijo Mansilla, para agregar que "son muy pocas las personas que pueden decir que conocen a Manzur".

A su entender el resultado político de la interna que atravesó el peronismo tucumano el año pasado "fue un acierto y estamos tratando de capitalizarlo hoy".

Consultado sobre el interés de un grupo de intendentes peronistas de lanzar la Liga de los Intendentes, Mansilla reconoció que "cualquier compañero tiene derecho a reunirse y no son malas las reuniones, pero lo que no hay que perder es el objetivo. Este debe ser llegar unidos al 2023 porque el peronismo tucumano no tiene margen porque a la provincia la tenemos dividida. Antes el cien por ciento de los intendentes y de las comunas eran oficialistas, pero hoy no. Y si no ves ese unto fríamente, te estas equivocando".

Sostuvo que "hoy la Capital, Yerba Buena, Concepción y Bella Vista, estamos hablando de casi el 50% del electorado en la provincia que no son oficialistas. Es un tema que hay que tenerlo en cuenta".

La teoría de Mansilla frente a las elecciones del año que viene, es que si el peronismo llega unido la factura se producirá en la oposición y se dará lo inverso, en caso que el oficialismo vaya dividido, como ocurrió en las elecciones nacionales del año pasado. "No tengo ninguna dudas, si somos inteligentes, la última palabra la vamos a tener nosotros", aseveró.

Medio aguinaldo asegurado

Por otro lado, el presidente subrogante de la Legislatura, confirmó que la Provincia cuenta con los recursos suficientes para afrontar con el pago del Sueldo Anual Complementario (SAC), que debe abonar a los empleados estatales con el sueldo del mes de junio.

"Esto también nos brinda la posibilidad de decir que lo que tiene pactado la provincia con los gremios, está en condiciones de cumplirlo", señaló Mansilla.