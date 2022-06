Reapareció Facundo Arana tras el escándalo con Gaetani

Facundo Arana salió a hablar tras las graves acusaciones que lanzó Romina Gaetani. No explicó el motivo de su silencio durante estas semanas, pero en el posteo que subió a su Instagram se refirió a cómo transitó estos días.

“Muchísimas gracias por las infinitas muestras de cariño recibidas… Estos días los dediqué a acompañar y ser acompañado por mi familia. Me dediqué a pensar mucho. Yo tengo claro mi propósito en la vida, similar al de casi todos... es vivir en paz, aprender de todo y tratar de dar una mano siempre que puedo”, apuntó.

“Creo que las acciones lo definen a uno mucho mejor que las palabras. Y todos los días me voy revisando y voy intentando acomodar imparcialmente las cosas para construir mi mejor versión, pero no para mostrar, sino para habitarla. Gracias a cada una de las personas que me regalaron una palabra, una mirada, un abrazo… Gracias por todo. A todos”, cerró el actor.

Facundo Arana y Romina Gaetani llegaron un acuerdo tras la denuncia mediática

El escándalo mediático entre Facundo Arana y Romina Gaetani no tendrá una instancia judicial. Los abogados de ambos emitieron un comunicado oficial donde anunciaron que los actores llegaron a un acuerdo tras reunirse el viernes 27 de mayo para tratar de limar asperezas.

Todo empezó cuando, invitada a LAM, Gaetani fue consultada acerca del cruce que tuvo en 2019 con Arana. En medio del lanzamiento de su videoclip “De una pasión”, le dedicó unas alarmantes palabras en redes, donde expresó que llegó a pensar que ella se iba a morir.

“Él tuvo actitudes violentas conmigo adentro de la novela. Y con el posteo lo termina de demostrar”, sentenció. Ante la insistencia de Ángel de Brito, Romina dijo que hubo “golpes en la mesa” y momentos de “griterío”. Incluso, contó que él llegó a decirle: “Si fueras hombre, te cagaría a trompadas”.

El abogado de Romina aseguró que se trató de un cara a cara entre dos amigos: “Se dieron un abrazo con mucho cariño, afecto. Por supuesto sucedieron cosas que ahora están charlándolas y limando asperezas. Así que es muy positivo para los dos”.

Los profesionales valoraron que los artistas aclararon sus posturas y, si bien se mantuvieron firmes en sus apreciaciones, coincidieron en que “frases fuera de un contexto general pueden interpretarse de manera diferente a lo que en definitiva había ocurrido en el pasado”.

Fuente: TN