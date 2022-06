Gastronómicos jujeños reducen ganancias ante la inflación

INFLACIÓN VS GANANCIAS.

El presidente de la Cámara Jujeña de Empresarios Gastronómicos, Sergio Valenzuela, sostuvo que el escenario económico del sector es dispar, ya que dependiendo de la zona en la que se encuentran ubicados los locales se trabaja con mayor o menor demanda. Sacando el contexto de pandemia, Valenzuela apuntó que el sector tuvo una caída importante en ventas, como consecuencia de la situación económica que se viene atravesando. "El margen de ganancia fue decayendo, primero con la pandemia y después con la condición económica, porque no podemos tener los precios con los ingresos que teníamos hace tres o cuatro años atrás. Tuvimos que disminuir el margen de ganancia para poder tener ventas", sostuvo.

Continuó explicando que otro factor negativo que se presenta en el escenario gastronómico tiene que ver con el aumento de los precios de los alimentos que utilizan para los diferentes platos. En este caso señaló que sufren remarcaciones dos veces a la semana y a veces los siete días. Frente a esta situación, dijo Valenzuela, los emprendimientos se ven obligados a cambiar precios. "Estamos viviendo una condición inestable lamentablemente", resaltó.

Valenzuela también puso de relieve que en la capital jujeña hace unos meses se formó un foco gastronómico sobre calle Sarmiento, cerca de la plaza Belgrano. Apuntó que si bien favoreció a los emprendimientos que se encuentran ubicados en esa zona, paralelamente originó mucha caída de clientela en otros lugares. "Porque sabemos que Jujuy cuenta con una densidad demográfica pequeña y por ahí la demanda no es lo suficiente como para abastecer a todos los negocios, pero son cuestiones que hay que irlas llevando", indicó.

Previaje 3

Consultado sobre qué impacto podría generar el lanzamiento del Previaje 3 en el sector, indicó que dicho programa turístico beneficiaría a los locales gastronómicos y hoteles más grandes, no así a los pequeños emprendimientos que "quizá no están adheridos, o por lo menos no son alcanzados con esta oferta, pero son cuestiones que las vamos a tener que ir analizando a medida que se vayan presentando", remarcó.

