Encontraron a Rial y Pouso nuevamente juntos

Unos días después de que LAM sorprendió publicando imágenes de Jorge Rial cenando con Josefina Pouso en un restaurante de tapas en Madrid, lo que hizo que la periodista primero diga que había un tercero en la comida y luego lance una suspicaz frase, parece que ambos continúan juntos en España.

Ángel de Brito publicó en su cuenta de Instagram una foto del exconductor de Intrusos paseando por las calles madrileñas con la expanelista de Intratables. “Hola, Madrid, ¿qué tal?”, escribió, junto a una foto de los periodistas, muy relajados, él de gorra y vestido con camisa y pantalones de jean y ella, con un look acorde a la primera española.

Mientras que las redes del ciclo de América compartieron el video de la pareja. “Nos cruzamos con Jorge Rial y @josefinapouso ¿Estara por ahí el tercer amigo? ¿Qué dicen?”, lanzaron, picantísimos.

Picante reacción de Romina Pereiro

Luego de que todos los medios se hicieran eco de las fotos que difundieron en LAM donde se ve a Jorge Rial y Josefina Pouso juntos en un restaurante de Madrid con la que despertaron todo tipo de rumores de romance, Pía Shaw contó cómo le cayó esta noticia a Romina Pereiro, la ex del conductor.

“Nosotras trabajamos juntas con Romina. Yo fui a su casamiento con Rial y hablo con ella. Es más, ayer a la tarde cuando todavía no sabía lo que se iba a decir en LAM, habíamos quedado para juntarnos a tomar algo la semana que viene”, comenzó diciendo la panelista del ciclo de América en vivo.

“Cuando empezó el programa y Yanina cuenta que le había llegado una imagen (de Jorge con Pouso), le escribo a Romina y le pregunto si sabía algo al respecto. Ella me respondió ‘no, no tengo ni idea’. Después me dijo que iba a prender la tele y me dijo ‘sin comentarios, no voy a decir nada’”, agregó.

“Le pregunté a Romina si alguna vez la escuchó nombrar a Josefina y me dijo que no, que no sabía nada. Lo único que me autoriza a decir es ‘no había necesidad de hacer esto público ahora. Sólo que hubiera sido bueno ser más cuidadosos porque no me dio tiempo a preparar a las nenas’”, contundió, en referencia a Emma y Violeta (frutos de su anterior relación con el periodista de rock Gustavo Olmedo). Y Ángel de Brito cerró: “Porque ella había contado que sus hijas habían sufrido mucho con la separación”.

Fuente: Ciudad