Selección de Brasil: Vinícius y Richarlison casi se van a las manos

Mientras las distintas selecciones se encuentran concentradas para los amistosos de cara a la Copa del Mundo, hubo una situación que llamó la atención en Brasil. Es que los jugadores habrían tenido una discusión durante el entrenamiento y casi que termina a las piñas.

La Verdeamarela ganó su último amistoso contra Corea del Sur por 5-1 y todo indica que viajarían a Qatar con un equipo armado y consolidado. Sin embargo hubo una imagen que instaló la preocupación ya que Richarlison compartió unas fotos en las que se lo puede ver a los agarrones con Vinícius Junior mientras Neymar, Dani Alves y Luca Paquetá intentan separarlos.

Vinícius y Richarlison casi se van a las manos y Dani Alves y Neymar los separaron

En los comentarios de la publicación de Instagram, los jugadores involucrados comentaron con emojis de risas y chistes lo cual da a entrever que todo parecería estar en buenos términos entre ellos.

En la foto se ve como Neymar agarra del cuello a Richarlison, mientras que el lateral del FC Barcelona lo agarraba fuerte de la camiseta. También se lo puede observar a Paquetá cómo trataba de separarlos.

Si bien no abundan los detalles sobre qué fue lo que realmente ocurrió, TNT Sports recogió unas declaraciones del jugador del Everton en la que apuntó: "Dijo que no puedo ganar la Liga de Campeones, que el Everton va a descender. También que estoy sobrevalorado y me quedé callado. Pero cuando me dijo que Lukaku era mejor que yo, ahí lo perdí".

Ninguno de ellos detalló qué fue lo ocurrió ni tampoco desde la prensa oficial de la Selección de Brasil, pero todo parecería indicar que la discusión terminó ahí y que ya están en buenos términos.

¿Cómo fue el último partido de Brasil?

Brasil aplastó a Corea del Sur en el inicio de su gira asiática, en la que también se medirá con Japón. Fue 5-1 para el equipo comandado por Tite, con doblete del 10 del PSG y goles de Richarlison, Philippe Coutinho y Gabriel Jesus.

Brasil lo ganaba casi desde el vestuario con el tempranero desvío goleador de Richarlison, pero el local llegó a la igualdad sobre la media hora con un golazo de Hwang Ui-Jo que dejó sin chances a Weverton, tercer arquero de la Verdeamarela detrás de Alisson y Ederson.

Sin embargo, Brasil volvió a apretar el acelerador y desniveló a través de dos penales sancionados vía VAR (el segundo bastante polémico) en los que Neymar definió despacito y con mucha clase.

Con la victoria encaminada, Tite echó mano a su frondoso banco de estrellas: adentro Vinicius Jr., Coutinho y Gabriel Jesus, entre otros, que no tardaron en convertir el resultado en goleada. El del Aston Villa aprovechó un doble error del fondo coreano para el 4-1 y el del Manchester City se mandó un jugadón, apiló a cuatro rivales y la colocó contra un palo para el quinto grito de Brasil.