La China Suárez fue a ver a Rusherking al Luna Park

La relación entre la China Suárez y Rusherking avanza a pasos agigantados. La actriz apoyó al músico en un paso muy importante en su carrera: nada menos que su show en el Luna Park, que se llevó a cabo el sábado con entradas agotadas, artistas invitados, y la indisimulable felicidad del artista.

El músico, en pleno show

A Suárez se la pudo ver muy contenta desde su butaca junto a Magnolia, la hija que tuvo fruto de su relación con Benjamín Vicuña. Ambas disfrutaron del concierto y luego se la vio a la China saliendo del Luna Park con un look muy canchero: top blanco, jean, blazer y botas. Momentos antes, se había mostrado en redes en la previa al show con uno de los buzos de Rusherking, imagen que su novio reposteó en su cuenta de Instagram.

Hace tan solo unos días, la pareja asistió al show de Emilia Mernes. En sus Stories, la actriz de El hijo rojo subió imágenes del recital y expresó: “Una estrella, lit [por literal]. No puede ser más hermosa y talentosa Emilia Mernes”. Por su parte, Thomas Tobar, tal es el nombre Rusherking, mostró otro momento del show y felicitó a su colega: “Te amo, hermanita. Qué orgullo. Nos hiciste llorar”.

La China y Rusherking, un romance que se consolida

El encargado de confirmar la incipiente relación fue el propio Rusherking en el programa de Telefe, PH: Podemos Hablar, conducido por Andy Kusnetzoff. “Estoy en un momento muy bueno de mi carrera, y eso se acompaña de que estoy muy enamorado y muy bien”, reveló el joven de 22 años. “Conocí a alguien con quien de verdad la paso muy bien y hace mucho que no me sentía así, así que estoy disfrutando mucho de ese proceso”, añadió. “¿Qué te enamora de ella?”, quiso saber otra de las invitadas, Cristina Pérez, en alusión a la China. “Cómo es conmigo me enamora mucho”, respondió él. En simultáneo, Suárez subía a sus redes una foto en blanco y negro abrazada a su novio.

Asimismo, el músico contó cómo se fue desarrollando la relación. “Fue medio mutuo. Nos conocimos en una fiesta, nos estuvimos mirando toda la noche y nos hacíamos los bol... Tuve la mala suerte de que salió lo de los Martín Fierro [imágenes de la after party]. Yo no sabía si avanzar o no, porque de verdad soy muy respetuoso, como que nunca me gusta pasarme”, continuó. “No la conocía mucho a ella, veníamos hablando, obvio, pero no teníamos mucha confianza”.

“Estuvimos toda la noche cruzando miraditas. Yo después me fui a Madrid y ahí la vi. Estuvimos allá, después vinimos para la Argentina y estuvimos acá. Nos estamos conociendo”, compartió el artista oriundo de Santiago del Estero. “Al nacer ahí, no estoy acostumbrado a todo esto [en cuanto a lo mediático], hace solo cuatro años que estoy acá”, remarcó el joven y concluyó con una frase sobre su pareja: “Eugenia me quiere y me cuida mucho”.