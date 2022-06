Tucumán con gran cobertura de vacunas antigripales en niños

“Recibimos un nuevo cargamento de vacunas antigripales que nos envía Nación, más de 19.000 dosis entre la vacuna Viraflu de adultos y la pediátrica. La de adultos es una vacuna que se utiliza desde los 3 años hasta los 64, en personas que tienen factores de riesgo, para evitar que padezcan una gripe grave. A pesar de que se entiende a la gripe como un cuadro banal, en determinado grupo de riesgo puede resultar en un cuadro muy grave e incluso mortal. Es por eso que todas las personas de este rango etario que tengan enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, asma, patologías oncológicas, diabetes o cualquier padecimiento que genere un cuadro de inmunodepresión (que hace que uno no pueda defenderse correctamente de las enfermedades infecciosas) deben recibir esta vacuna”, manifestó el secretario Ejecutivo Médico, Miguel Ferre Contreras.

Al mismo tiempo que agregó que "además, todos aquellos niños que tienen factores de riesgo y los que no, desde los 6 meses hasta los dos años de edad, deben recibir 2 dosis de esta vacuna como esquema inicial y después ya la vacunación que se realiza con 1 dosis de manera anual . Es muy importante destacar que en este grupo en particular de los niños Tucumán ha avanzado fuertemente en su inoculación, ya que en el país somos la provincia que más dosis ha colocado y que mayor cobertura ha logrado en este grupo etario. Invitamos al resto de las personas incluso a los mayores de 65 años, que tienen una vacuna particular para ellos, a que se vacunen porque en su caso deben hacerlo todos, independientemente de tener factores de riesgo o no, es importante que concurran ya que esa vacuna está disponible porque tenemos stock”.

Del mismo modo el funcionario destacó la importancia de protegerse de la gripe. “Si bien el pico de gripe que tuvimos en abril fue importante, no significa que ya no tengamos casos, ni que no volvamos a tener otro pico cuando baje aún más la temperatura, así que es el momento oportuno para que todas las personas que tengan indicada esta vacuna se la coloquen y estén protegidos para este invierno”, enfatizó.

Con respecto a la vacunación Covid-19, Ferre Contreras explicó que se diagramó un sistema de rotación de los nodos, para que todos los sábados algunos de los nodos de la provincia estén vacunando, con el objetivo de brindarles la posibilidad a las personas que, de lunes a viernes por motivos particulares o laborales, no pueden concurrir a vacunarse.

“Tanto el Gobernador de la provincia, como el ministro Luis Medina Ruiz, fueron muy claros en este sentido, darle prioridad a las personas que tienen dificultades y diseñar estrategias con la finalidad de acercar aún más la vacuna a la población”, cerró el responsable del Sistema Provincial de Salud.

Fuente: Ministerio de Salud Pública