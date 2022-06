Voces a favor y en contra del despido de Matías Kulfas

Minutos después de que el presidente Alberto Fernández le pidiera la renuncia al ahora exministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, diversos referentes del oficialismo y la oposición se expresaron a favor y en contra de la decisión.

Las opiniones

Uno de ellos fue el diputado kirchnerista Eduardo Valdés, que en su perfil de Twitter dijo: “Bien usada esa lapicera Alberto Fernández, afuera los COBARDES del OFF que desde el inicio del gobierno quieren romper el frente de todos difamando a Cristina Kirchner”.

Por su parte la titular del PRO, Patricia Bullrich, también mostró su postura en la mencionada red social. “Usó rápido la lapicera que le dio Cristina. ¡Qué poco presidente!”, afirmó la también exministra de Seguridad.

A su vez, el senador Luis Naidenoff señaló en su cuenta de Twitter: Operación Lapicera en Marcha. El presidente Alberto Fernández le exige la renuncia a Kulfas de un día para el otro, por denunciar irregularidades en licitaciones del Gasoducto. Legitimidad de ejercicio que se gana con obediencia a la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Asimismo el titular de la UCR, Alfredo Cornejo, aseguró: “Alberto Fernández echa a Kulfas porque atacó en off a Cristina Kirchner, pero no echa a ninguno de los funcionarios de La Cámpora que lo atacan en on y en off”.

La diputada de Juntos por el Cambio Graciela Ocaña también se expresó en contra de la medida presidencial impulsada por una queja de Cristina Kirchner. “En un nuevo capítulo de esta novela Alberto entregó a otro de los suyos. Cayó kulfas. Al igual que antes había entregado a la ex Ministra de Justicia Losardo. Parece que el Presidente utilizó su lapicera, como le recomendaron, pero la que le dicta el libreto es su jefa: CFK”, enfatizó la legisladora también en su perfil de Twitter.