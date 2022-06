Cinthia cruzó a Alberto y lo apodó “chirolita”

Si bien Cinthia Fernández es modelo y panelista del espectáculo, tiene un fuerte compromiso con lo social. Por su lucha como madre separada, intentó tener una banca en el Congreso en las elecciones del año pasado, pero no llegó.

Sin embargo, eso no impidió que continuara opinando de política en las redes sociales o la televisión. Ahora, apuntó contra el presidente, a quien lo mandó a “ocuparse del país”.

Todo comenzó cuando Alberto Fernández publicó en su cuenta de Twitter un mensaje para el plantel de Lionel Scaloni: “Quiero felicitar a nuestra querida Selección Argentina por el triunfo obtenido contra Italia. Campeones de la Finalíssima e invictos hace 32 partidos. ¡Qué orgullo la Scaloneta!”.

Tras esto, Cinthia Fernández le saltó a la yugular y le contestó: “Señor, vaya a ocuparse del país en llamas que ‘gobierna’, que todavía lo estamos esperando en la trinchera de la guerra contra la inflación... Ah, cierto, no empezó”. Como si fuera poco, con un hashtag, le dijo un fuerte apodo: “#Chirolita”.

Además de ser noticia por su vida íntima, Cinthia Fernández también da que hablar cada vez que tiene una discusión por política. Uno de los últimos debates que tuvo fue con Gerardo Romano, quien tiene una ideología afín al gobierno kirchnerista.

“Me extraña que seas abogado y digas semejante burrada. Que las fotocopias puedan ser prueba, me extraña que un abogado diga una burrada tan grande”, disparó el actor contra Mariano Yezze que lo entrevistaba. Tras esto, la modelo agarró su cuenta de Twitter y le dijo a Romano: “Qué tipo desagradable este”.

La panelista de “Momento D” también suele “atender” a los piqueteros. En varias ocasiones tuvo un fuerte ida y vuelta con el dirigente social Eduardo Belliboni, del Polo Obrero. “Yo no tiro piedras, no soy corrupta, no paso lista, no cobro por ir a la marcha”, le ha llego a recriminar.