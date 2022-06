Resumen semanal: Los mercados siguen subiendo y bajando

El mercado de valores terminó la semana a la baja después de un viernes desagradable y una semana volátil. La economía estadounidense anunció que la tasa de desempleo se mantuvo en 3,6% en mayo por tercer mes consecutivo, mientras que el número de desempleados se situó en alrededor de 6 millones. Además, el informe de empleo no agrícola de Estados Unidos señaló que se crearon 390.000 nuevos empleos en mayo, una cifra mejor a la esperada por el mercado de 325.000 empleos, aunque inferior al dato previo de 428.000, lo que sugiere que la Reserva Federal podría tener que seguir siendo agresiva con sus subidas de tasas.

El aumento de los puestos de trabajo en EEUU y de los salarios es un signo de solidez de la economía, pero la preocupación es que la inflación se mantenga cerca de su pico reciente. Más contrataciones significan que más personas obtienen ingresos y mantienen los precios elevados. El aumento de los salarios también indica que las empresas seguirán subiendo los precios a buen ritmo para proteger sus márgenes de ganancias. En mayo observamos el descenso de la inflación, lo que impulsó la idea de que la Reserva Federal podría ralentizar

el ritmo de subidas de tasas, pero con los datos observados esta semana todo parece cambiar.

Este buen dato de empleo ubicó a los principales índices de este país en rojo, por su parte, el Dow Jones con un -0.8%, S&P 500 -1.4%, y Nasdaq 100 -1.2%. De esta manera el mercado Estadounidense despide la semana con datos que podrían devenir en una política monetaria más contractiva.

Por nuestro lado en Argentina todo esto afecta, sabemos que el FMI no aceptará modificaciones en las tres metas comprometidas en el Facilidades Extendidas cerrado el 25 de marzo pasado, con lo que el déficit necesario de 2,5% del PBI, la emisión monetaria de no más del 1% del PBI financiada con aportes desde el BCRA y el nivel de reservas de no menos de US$ 5.800 millones deberán ser cumplidos para aprobar el ejercicio 2022.

Si bien Argentina espera un récord de exportaciones de 90.000 millones de dólares este año gracias al auge de las materias primas en estos meses, debemos mantener en reservas la mayor cantidad de divisas para llegar a cumplir las metas y no estar demasiado ajustados. Si bien es difícil pero día a día hay que hacer bien las cosas para por lo menos intentar cumplirla.

Lo que observamos en la semana es que las acciones argentinas también cayeron respecto a la semana pasada y el Merval bajó -2.0%, a 91.775 puntos. En cuanto a las empresas argentinas que cotizan en Wall Street (ADRs), los papeles de Bioceres Crop lideraron con avances en la semana, con una suba del 4,4%, mientras que lo que más bajó fue Irsa con una variación negativa de -7.7%, y Mercado Libre, lo más activo, con una tasa de -2.7%. Por otra parte, el riesgo país bajó 0,8% hasta los 1.893 puntos semanales. El dólar oficial aumentó en un 1.2% hasta los 126 y el MEP bajó un -1.3% hasta los 207,93.