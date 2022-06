María Becerra no quiso grabar con Sebastián Yatra

María Becerra, que brilla tanto en Argentina como en el exterior, pudo haber grabado un tema con Sebastián Yatra.

Sin embargo, la cantante rosarina se negó. ¿El motivo? Según contó Mariana Brey en Socios del Espectáculo, para preservar su amistad con Tini Stossel.

Vale recordar que María es muy amiga de Tini, que si bien actualmente vive un romance con Rodrigo de Paul estuvo durante muchos años de novia con Yatra.

MARÍA BERCERRA SE HABRÍA NEGADO A TRABAJAR CON SEBASTIÁN YATRA POR TINI STOESSEL

Mariana sorprendió al contar en el ciclo de eltrece: “Quien le dijo que no al cantante colombiano Sebastián Yatra...".

"Porque tuvo una relación que terminó mal, no se hablan por teléfono, no son amigos, nada, con la jovencita Tini Stoessel, hoy novia de De Paul, es ni más ni menos que la cantante argentina, bomba, María Becerra”, sumó Brey en Socios del Espectáculo.