Sin gasoil, la Sociedad Rural pidió una audiencia con YPF

En medio de la falta de gasoil y el sobreprecio de los combustibles que están atravesando los sectores de producción agropecuaria, el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, le envió una carta al titular de YPF, Pablo González, solicitándole una audiencia.

El Presidente de la SRA viajó a Corrientes para participar del Congreso Mundial de Braford Argentina 2022. Allí Nicolás Pino aseguró: “Desde la Sociedad Rural Argentina tomamos la decisión de pedir una audiencia porque los productores no podemos vivir en esta situación crítica que solo genera incertidumbre y sobrecostos en la producción”.

El comunicado

Hoy solicitamos una audiencia con el presidente de YPF, Pablo González, ante la crítica situación de los productores de diversas provincias por la falta de abastecimiento y sobreprecios en los combustibles. Queremos saber con qué soluciones vamos a contar para seguir produciendo pic.twitter.com/t9FN4zTRRm — Sociedad Rural (@SociedadRural) June 3, 2022

En tanto, ayer el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, en la inauguración oficial de Agoactiva, sostuvo que “tenemos problema de logística, pero en la Argentina no va a faltar gasoil. Vamos a tener problemas pero no va a faltar gasoil. El presidente se comprometió a tomar todas las decisiones para que no falte gasoil. Y hay un dato, en el circuito rural, con respecto al mismo año se entregó un 7% que el año anterior. Esto marca lo importante que va a ser este año en materia de producción”, resaltó.

Cabe destacar, que en las últimas semanas varias entidades rurales salieron públicamente a expresar su preocupación por la problemática. La Confederaciones Rurales Argentinas, a través de un comunicado reclamó: “No hay gasoil. No nos detenemos en los precios, los sobreprecios que se pagan para conseguir algo de gasoil, etc. mucho antes quisiéramos que los responsables se hagan cargo, informen con veracidad y establezcan, fechas, plazos, motivos y cuando estará solucionado el faltante, todo lo demás es sarasa”.