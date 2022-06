Bussi: “tengo lo necesario para gobernar la provincia o el municipio”

Las elecciones 2023 comienzan a palpitarse a un año de los comicios que renovarán, entre otros cargos, los poderes ejecutivos a nivel nacional, provincial y municipal. En el living de Los Primeros, el radical José Cano manifestó que la fórmula de Juntos por el Cambio debería ser Alfaro-Sanchez.

El binomio propuesto por el ex diputado nacional cierra las puertas a una llegada de Ricardo Bussi a Juntos por el Cambio y es el propio referente de Fuerza Republicana quién manifestó en Los Primeros sus intenciones de pasar al Poder Ejecutivo: “tengo la experiencia suficiente para gobernar la provincia o el municipio”.

“Con 25 años en política creo que tengo lo necesario, para mí sería un orgullo inmenso cualquiera de las dos opciones que puedan darse. Fuerza Republicana tiene su principal anclaje en la Capital, así que es una chance, pero hay que debatirlo en el interior del partido”, manifestó el legislador sobre la posibilidad de competir por la intendencia de San Miguel de Tucumán.

Sobre la posibilidad de generar alianzas para los comicios de 2023: “el peronismo pretende controlar mis movimientos, pero no lo van a conseguir. Con quién yo me reúna es problema mío. Vamos a trabajar con otros sectores en la medida que encontremos agendas en común. A los radicales no los espero más, me maltrataron mucho, me injuriaron y agraviaron y ya estoy grande para eso.