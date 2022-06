Nicole Neumann fue víctima de un robo en Milán

Hace unos días, Nicole Neumann decidió hacer un parate en medio de sus compromisos laborales y emprendió un viaje rumbo al Viejo Continente junto a su pareja, el piloto Manu Urcera, y dos de sus hijas, Allegra y Sienna. Fiel a su estilo, compartió varias postales en Instagram, pero muchos de sus seguidores se percataron de la ausencia de Indiana, la mayor de las nenas que tuvo con Fabián Cubero.

Por eso, la modelo aprovechó el primer posteo que hizo con imágenes de la escapada familiar para explicar el motivo. “Nuestro primer día juntos en Europa. Nuestro primer Aniversario y una más de nuestras tantas aventuras juntos, de acompañarnos en sueños y aventuras. Sos nuestro ángel guardián, nuestro Norte”, señaló la integrante de Los 8 escalones (El Trece) respecto al cariño que siente por su actual pareja. Luego, explicó la razón por la que su hija mayor no los acompañó: “¡Te amo infinito! Sé que todo esto es solo el comienzo. Te amo @manurcera. Las amo @cubero.allegra @siennalachuni14 @cubero.indiana (aunque hayas tenido que quedarte por ser mucho más responsable de lo que era yo con el colegio, ya secundaria, adolescente… en fin jaja)”.

Sin darse cuenta

Sin embargo, no todo fue felicidad en el viaje. En ese sentido, Nicole contó que pasó un mal momento al darse cuenta que le habían robado. “Sé que todo parece color de rosa en este momento, pero una valija no nos llegó aún, esperemos que la aerolínea haga lo que corresponda”, comenzó expresando en sus stories, mientras caminaba por Milán. En tanto, agregó: “Y hoy me robaron la billetera de la cartera, ni me di cuenta”.

Horas más tarde, detalló un poco más sobre lo sucedido y le hizo una advertencia a sus seguidores. “Dato por si vienen a Milán, hoy me comentó el dueño del local donde me robaron. No te roban con arma ni nada, pero hay que tener las carteras bien cerradas y pegadas porque tienen identificadas dos mujeres que andan por todo el circuito turístico que te sacan la billetera. Después la tiran por algún lado, por ahí la encontrás o no, yo no la encontré todavía, pero ya te sacaron la plata y las tarjetas, así que hay que estar atentos”, comentó.

Por otra parte, Nicole sigue adelante con una batalla judicial contra el padre de sus tres hijas. Tras un acuerdo en la Justicia, acordaron régimen de visitas, división de bienes y gastos. Sin embargo, trascendió que el exfutbolista no estaría cumpliendo con su parte del acuerdo y le debería una suma millonaria en concepto de alimentos por la manutención de las chicas.

El flamante papá de Luca Cubero debería más de dos millones de pesos en concepto de cuota alimentaria, ya que desde el 2020 que no le pasa el dinero correspondiente a su ex. Sí se está haciendo cargo de otros gastos que estaban establecidos además de la cuota, como obra social y colegio. Por dicha deuda hay un juicio con sentencia y fue inscripto en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. Por el mismo motivo además, ya estaría pedido el embargo de su sueldo al club Vélez Sarfield, donde se desempeña como director de Relaciones Institucionales.

En su momento, representados ella por el abogado de familia Federico Fleitas y él por quien además es su amigo, César Carozza se habían acercado a un acuerdo y además habían arreglado el levantamiento de las medidas precautorias que se habían impuesto para no hablar el uno del otro ni publicar imágenes de sus hijas.

Fuente: TELESHOW