Mónica Farro se lesionó en El Hotel de los Famosos

“Creo que me quebré el pie”, fue la primera frase que dijo Mónica Farro en medio del desafío de huéspedes en El Hotel de los Famosos. A los gritos, la vedette pidió ayuda cuando se accidentó de manera inesperada durante uno de los juegos. En una tarde cargada de tensión, también Melody Luz se descompuso y ambas fueron asistidas por los médicos. Pampita Ardohain y Leandro El Chino Leunis frenaron la prueba durante algunos minutos, mientras el Turco García le daba los primeros auxilios a la actriz, por su experiencia en lesiones similares en el ámbito deportivo.

Ningún día es igual al otro en el reality de El Trece. El jueves los participantes se preocuparon cuando vieron a Mónica recostada en el suelo gritando. El día había comenzado bien, con una clase de comida mexicana donde aprendieron a preparar tacos picantes. Después aumentó el espíritu competitivo con el clásico desafío entre quienes estaban disfrutando de las instalaciones del hotel. “El que pierda pasa a ser staff y el que gana pasa la noche en la suite máster”, recordó la conductora.

Inicialmente Sabrina Carballo expresó su deseo de ganar para compartir la habitación más codiciada con Chanchi Estévez. “Yo no sé si es el encierro o qué pero uno se está poniendo cariñoso”, bromeó detrás de cámaras. Melody también sostuvo que planeaba ganar para disfrutar de otra noche pasional con El Emperador, pero lo cierto es que ninguna de las dos alcanzó el triunfo. Farro, por su parte, se enfrentaba por primera vez a la experiencia, y asumió: “Todos los desafíos son un nuevo comienzo, así que siempre hay nervios antes de comenzar; la semana pasada jugué todos los días y ahora hace varios días que no juego”.

Objetivo del juego

El objetivo del juego era derribar los dados al final del circuito, pero antes había que empujar un barril, pasar por una rastrera y luego conducir los cubos hasta el otro extremo. La primera ronda Mónica la cumplió sin inconvenientes, y estuvo a la par de sus compañeros. En la segunda vuelta ocurrió el mal momento, cuando un error al bajar la hizo caer con todo su peso sobre el pie derecho. Inmediatamente empezó a gritar sin parar, y los conductores le pidieron a todos que frenaran. “¡Stop! ¡Stop! Tranquila Moni”, expresó Pampita mientras le sostenía la mano.

“Hizo un crack horrible, y lo único que pensé en ese momento es que me había fracturado el pie”, reconoció la vedette detrás de cámaras. “Eran gritos de terror, me asusté mucho”, confesó Sabrina. Sin embargo, quien se mantuvo firme para socorrerla fue el Turco, que luego de hacerle algunas preguntas sobre dónde se localizaba el dolor la tranquilizó: “Es el tendón, no se te rompió nada, quedate tranquila que es eso”. Martín Salwe también expresó su temor: “Por los gritos supuse que era una fractura expuesta, porque tenía mucho dolor”.

Cuando le sacaron la media a Mónica se pudo ver en primer plano la notoria inflamación que tenía en el tobillo. Pampita y el Chino llevaron tranquilidad y les informaron que la participante se encuentra bien: “Está siendo atendida por los médicos y las observaciones iniciales indicaron que no es una lesión grave”. También Melody se ausentó y explicaron que tenía nauseas y necesitaba descansar unos minutos.

Finalmente Farro volvió al hotel y contó que tuvo un esquince moderado. “Nunca me esguincé en mi vida y la verdad que me pone feliz que no tengo fractura y que no va a ser un proceso de recuperación de meses, pero también me da bronca que me pase esto a mí”, confesó. Enyesada para que baje la inflamación, rompió en llanto durante la noche. Según se pudo ver en los avances, al estar inhabilitada para jugar durante la semana, deberá abandonar la competencia y tendrá un reemplazo.

Fuente: TELESHOW