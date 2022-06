Como Milei, Bussi está a favor de la portación de armas de civiles

El próximo 23 de julio quedaría sellado en un acto público la sociedad política entre el legislador Ricardo Bussi y el diputado nacional, Javier Milei. El también presidente de la Fuerza Republicana señaló que tiene muchas coincidencias con la propuesta que impulsa el economista, quien aparece con serias posibilidades de llegar a la Presidencia de la Nación.

Entre esas coincidencias, Bussi señaló la idea de promover la portación de armas de los civiles ya que es una forma de defenderse ante la ausencia del Estado. "No comparto la idea de la venta de órganos como lo hizo Milei, pero si estoy a favor de promover la portación de armas para que la gente pueda defenderse", expresó el republicano.

Este tema tan polémico lo instaló en el país Milei, a días de la masacre en la Escuela Primaria Robb de Uvalde en el estado de Texas, donde un joven de 18 años mató a 19 niños y dos maestras antes de ser abatido por la policía. En esa ocasión, el diputado libertario afirmó que está "a favor de la libre portación de armas".

"Cuando prohibís el uso de armas, los delincuentes por más que lo prohíbas, las usan igual. Aumentan los beneficios esperados y aumenta la delincuencia. Estoy a favor de la portación libre de armas", subrayó Milei.

En su visita a Los Primeros TV, Bussi argumentó su postura frente a la portación de armas al manifestar que "si el Estado no te cuida, lo menos que puede hacer es permitir que te cuides a vos mismo. Ya existe la posibilidad de portar armas y la situación actual es de total desprotección, por eso hay que facilitar con cursos y exámenes que una persona pueda portar armas para defender a su familia, no me caben dudas".