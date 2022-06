"El Noba", referente de la Cumbia 420, tiene muerte cerebral

“El Noba” nació en un barrio humilde de Florencio Varela. Gracias a su pasión por las motos y la música se convirtió en un referente de la “Cumbia 420”, un género que creció a partir de la popularidad de “L-Gante”, quien dio paso a la aparición de otros artistas urbanos.

El viernes pasado sufrió un gravísimo siniestro con su moto que causó una gran conmoción y estuvo internado casi una semana en estado crítico en el Hospital El Cruce de Florencio Varela. Este jueves, Diego Storto, abogado del cantante, confirmó que tiene muerte cerebral.

El Noba y la pasión por la velocidad que le costó la vida

En varias ocasiones, había dejado en claro su pasión por la velocidad: "Lo que me gusta es la adrenalina. Algo que no me gusta es estar quieto o aburrido. Las motos son todo para mí, y le canto a eso porque son las secuencias que también pasan en el barrio".

Sin embargo, el cantante nunca se había imaginado que su amor por las motos iba a terminar en tragedia: "Me crié de guacho, andando en bici, viendo cómo los pibes tenían moto y estaban haciendo willy. Vos los veías y arrancabas haciendo willy en la bici, y cuando te comprabas una motito le mandabas a full".

FUENTE: Crónica