Prevención de intoxicaciones con monóxido de carbono

En épocas de bajas temperaturas aumenta el riesgo de sufrir intoxicaciones por inhalación de monóxido de carbono. Por ese motivo, la Dirección de Defensa Civil de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán lleva adelante una campaña para la prevención de este tipo de accidentes.

Este jueves, la repartición realizó tareas de concientización en la intersección de las peatonales de calles Muñecas y Mendoza. Supervisaron el operativo el secretario de Gobierno, Rodolfo Ocaranza, y el director de Defensa Civil municipal, Oscar Leal.

“Estamos transitando la semana más fría del año y, justamente por eso, estamos haciendo esta campaña preventiva destinada a los ciudadanos. Estas intoxicaciones pasan por el poco conocimiento que se tiene sobre este tema y esperamos que los vecinos puedan tener en cuenta estas recomendaciones”, expresó Ocaranza.

Amenaza silenciosa

Durante la mañana, agentes de Defensa Civil explicaron a los vecinos en la peatonal cómo evitar la intoxicación con monóxido de carbono, considerada como una “amenaza silenciosa”, porque no se puede ver, oler ni oír. Por esta razón, se recomienda verificar siempre que la llama de los artefactos a gas del hogar sea de color azul, ya que el monóxido de carbono se produce a partir de la mala combustión, caracterizada por una llama de color anaranjado o amarillo.

Además, se aconseja evitar el uso de aparatos de calefacción como salamandras, braseros, estufas a leña, carbón o kerosene, en ambientes sin ventilación; y no utilizar las hornallas ni el horno de la cocina como sistema de calefacción. También se informó a los vecinos que es importante hacer controlar los artefactos que funcionan a gas por un profesional matriculado.

Leal señaló que “con las bajas temperaturas las personas empiezan a utilizar los artefactos que antes estaban guardados, por lo que hay que reforzar los cuidados, teniendo en cuenta que hay distintas maneras de calefaccionar el hogar”.

A propósito, señaló que “siempre hay que hacer una limpieza de los artefactos a gas o eléctricos, con profesionales idóneos y gasistas matriculados”. Además, el director de Defensa Civil apuntó que “las instalaciones eléctricas deben estar en condiciones para evitar accidentes y no tener desenlaces fatales”. Y agregó: “Las recomendaciones que hacemos es para que se haga un buen uso de los artefactos, porque hay muchas personas que utilizan para calefaccionar el ambiente la cocina o el horno y no deben hacerlo, porque no están diseñados para ese funcionamiento”.

Para finalizar, el funcionario informó que la campaña preventiva, que comenzó este jueves en el microcentro “después se extenderá a los barrios, donde se trabajará junto a distintas áreas del municipio”.

Se recuerda que los síntomas que identifican la intoxicación por monóxido de carbono son: dolor de cabeza, mareo, debilidad, náuseas, dolor de pecho y confusión.

Ante cualquier emergencia, los vecinos deben concurrir al centro de salud más cercano, o llamar al teléfono de Defensa Civil municipal: 4219469.