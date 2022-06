Escuelas bonaerenses están sin clases por la falta de gas

Desde el lunes, cientos de escuelas de la provincia de Buenos Aires están sin clases a raíz de las bajas temperaturas y la falta de calefacción en las aulas. En algunos colegios la suspensión es total mientras que en otros optaron por acortar las horarios de cursada para limitar los horarios más fríos.

Según los informes extraoficiales, dos de los distritos más afectados por las suspensiones son Merlo, con 120 escuelas cerradas y Quilmes con 59 cierres. Al margen, La Plata, La Matanza, Lomas de Zamora, Berazategui, Avellaneda y Lanús también reportaron decenas de servicios educativos interrumpidos. Las estimaciones dan que más de 300 mil alumnos se ven impactados en su jornada escolar completa o en forma parcial.

La situación viene de arrastre y se reitera año tras año en la provincia de Buenos Aires. De acuerdo a un reporte del sindicato Seduca, en las últimas dos décadas se perdieron en promedio 17 días de clases por los problemas de calefacción en las aulas. Además de la pérdida de tiempo escolar, en el gremio expresaron preocupación porque el servicio de comedor también está interrumpido.

Al respecto, el gobierno bonaerense informó que está trabajando en la resolución y presentará un informe de situación en las próximas horas. Según los primeros datos que adelantaron a Infobae, de las 11 mil escuelas hay 350 con problemas de gas. “Entre estas tenemos algunas esperando la prestataria y otras esperando a matriculados para que enciendan las estufas. Recibimos 2 mil escuelas con inconvenientes y con todas las inversiones que hicimos hoy son 350 las que tienen dificultades”, precisaron en la carta educativa.

En las últimas horas, dirigentes de la oposición se pronunciaron sobre los cierres escolares por el frío. “La ola de frío polar provoca una serie incontable de casos -sobre todo en la provincia de Buenos Aires- en los cuales se ven establecimientos educativos que pese a que estamos en junio todavía no cumplieron con la revisión de los artefactos de calefacción y no ofrecen condiciones adecuadas para que los chicos estén en las aulas. No podemos dejar de llamar la atención sobre este nuevo descuido y falta de previsión de las autoridades educativas, ahora ‘sorprendidas’ por las bajas temperaturas”, señaló el diputado nacional Alejandro Finocchiaro.

Merlo, Quilmes y La Matanza son algunos de los distritos más afectados

En algunos distritos, los consejos escolares se quejaron porque el tradicional “fondo de gas”, que se utiliza para reparaciones de calefacción menores, empezó a llegar recién ayer. Se trata de 315 millones de pesos que, dicen, parece insuficiente para cubrir a toda la provincia. Esa demora se suma a otro fondo inicial de 3.094 millones de pesos distribuido para tareas de puesta a punto (cortar el pasto, comprar agua para consumo, limpieza de tanques, cambio de vidrios) que tampoco habría llegado en fecha.

La diputada Danya Tavela, por su parte, aseguró que es “gravísimo” que los chicos sigan perdiendo días de clase. “La política debe trabajar para que la educación sea declarada como un servicio esencial. Las aulas deben volver a ser un lugar de formación, un espacio para generar igualdad, construir esperanza y cumplir sueños”, agregó.

A su vez, la oposición recordó las críticas del secretario general de Suteba, Roberto Baradel, cuando María Eugenia Vidal era gobernadora de la provincia en 2019 y el frío impedía el normal desarrollo de las clases, y repudiaron el silencio del dirigente sindical ante la misma situación. La paritaria docente firmada el año pasado estipula que, en caso de registrarse temperaturas de menos de 10 grados y de no contar servicio de gas para calefacción, las clases pueden suspenderse.

“No voy a contestar chicanas con chicanas; voy a contestar chicanas con hechos y realidades como esta escuela y las obras de infraestructura escolar que estamos llevando a cabo en toda la Provincia”, dijo ayer el gobernador Axel Kicillof en la inauguración de una obra escolar en Lomas de Zamora, y resaltó: “Nosotros no venimos a mentir y ocultar: estamos resolviendo los problemas después de haber asumido en situación de emergencia edilicia en las escuelas”.

Por su parte, el director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni, advirtió: “Somos conscientes de las carencias y de la amenaza del frío en las escuelas, por eso hemos hecho muchísimas obras en estos dos años, entre ellas 1.500 obras de gas, pero si hay estudiantes pasando frío tenemos el deber ético y político de resolverlo”.